Экс-главу скандальной криптобиржи Thodex экстрадировали в Турцию

Власти Албании передали турецким правоохранителям основателя и бывшего главу криптовалютной биржи Thodex Фарука Фатиха Озера. Об этом сообщает агентство Anadolu.

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Ожидается, что Озер, доставленный в полицейский участок, пройдет медицинский осмотр, после чего его направят в кампус полицейского управления Стамбула.

Фатиха Озера поймали в Албании еще 30 августа 2022 года. 27-летний Озер разыскивался по обвинению в мошенничестве и создании преступной организации.

Предыстория

В апреле 2021 года одна из крупнейших турецких криптобирж Thodex внезапно прекратила свою работу. В результате сотни тысяч инвесторов потеряли возможность вернуть деньги. При этом глава криптобиржи покинул страну.

Позже Озер опубликовал заявление, в котором пообещал выплатить долг инвесторам и вернуться в Турцию, чтобы предстать перед судом.

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Убытки клиентов

Согласно обвинительному заключению, ущерб от деятельности биржи составил 356 млн турецких лир (примерно $24 млн). Но аналитики Chainalysis оценили ущерб в $2,6 млрд.

Массовые аресты

Турецкие силовики задержали 62 человека по делу о большой криптоафере, с которой столкнулись клиенты местной биржи Thodex. Массовые аресты начались, когда полиция заявила, что владелец украл активы вкладчиков на $2 млрд и бежал из страны.

Thodex

Thodex — турецкая криптовалютная биржа, которую Фарук Фатих Озер основал в 2017 году. По данным Reuters, ее дневной объем продаж составлял $538 млн. У биржи было 391 000 активных пользователей.