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13 апреля 2023, 13:50 Читати українською

Биржа-банкрот FTX вернула активов на $7 миллиардов

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX вернула более $7,3 млрд средств, что на более $800 млн больше, чем в январе. Об этом заявил адвокат компании на заседании американского суда по банкротству в Делавере, пишет Reuters.

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX вернула более $7,3 млрд средств, что на более $800 млн больше, чем в январе.

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Адвокат FTX Энди Дитдерих заявил, что компания начинает думать о своем будущем после месяцев усилий, посвященных сбору ресурсов и выяснению того, что пошло не так под руководством обвиняемого основателя биржи Сэма Бенкмана-Фрида. Бенкман-Фрид не признает себя виновным.

По словам Дитдериха, FTX выиграла от недавнего роста цен на криптовалюту. Ее общее восстановление оценивается в $6,2 млрд исходя из цен на криптовалюту с ноября 2022 года, когда она подала заявление о банкротстве после того, как трейдеры вывели с платформы $6 млрд за три дня, а конкурирующая биржа Binance отказалась от соглашения о спасении.

Новый генеральный директор FTX Джон Рэй подробно описал ненадлежащие переводы средств и плохой учет на обанкротившейся криптовалютной бирже, назвав это «полным провалом» контроля.

По словам Дитдериха, FTX ведет переговоры с заинтересованными сторонами о вариантах перезапуска своей криптовалютной биржи и, возможно, примет решение об этом в текущем квартале.

Он не предоставил подробной информации о том, что перезапуск может означать для клиентов FTX, чьи криптовалютные депозиты были заблокированы в ходе банкротства.

«Пока что клиенты FTX в Японии были единственными, кто смог вывести любые средства из-за относительно жесткого регулирования криптовалют в этой стране. Непонятно, должна ли FTX использовать собственные средства для перезапуска биржи, вместо того чтобы использовать деньги для выплат клиентам. Для перезапуска бирже может потребоваться внешнее финансирование или продажа активов биржи», — отметил он.

По словам Дитдериха, FTX также работает над предварительным планом, который предложит компании путь к выходу из банкротства.

FTX намерена представить этот план до июля, но признает, что многие детали придется обработать, поскольку кредиторы борются за свою долю активов компании. FTX не ожидает, что любой план будет утвержден ко второму кварталу 2024 года.

Источник: Минфин
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