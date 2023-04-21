Национальный банк Украины с целью усиления надзора за финансовым рынком решил реорганизовать Департамент банковского надзора и создать в структуре Нацбанка Департамент интегрированного надзора за банками и Отдел мониторинга связанных с банками лиц. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Нацбанк ужесточил надзор за финансовым рынком
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«Такие изменения являются очередным шагом к соответствию международным стандартам банковского надзора (Основных Базельских принципов эффективного банковского надзора). Они учитывают результаты совместной работы Национального банка и экспертов Международного валютного фонда по стратегическому планированию функций банковского надзора», — говорится в сообщении.
Департамент интегрированного надзора за банками
Департамент интегрированного надзора за банками будет иметь расширенные полномочия и пределы ответственности. Он не только продолжит выполнять все функции Департамента банковского надзора, но и будет выполнять отдельные функции надзора за операторами платежных услуг с целью обеспечения выполнения ими законодательства.
Департамент, в частности, будет осуществлять:
- надзор за деятельностью поставщиков платежных услуг (кроме органов государственной власти, органов местного самоуправления), поставщиков ограниченных платежных услуг;
- контроль за соблюдением пруденциальных нормативов поставщиками платежных услуг и инициирование применения мер воздействия в случае выявления нарушений;
- контроль за устранением нарушений, исполнением решений Национального банка о применении соответствующих мер воздействия, выполнением предъявленных (выдвинутых) требований по устранению нарушений;
- анализ показателей деятельности операторов финансовых платежных услуг по операциям, регламентируемым законодательством;
- контроль за соблюдением поставщиками финансовых платежных услуг требований к капиталу, обеспечением сохранности средств пользователей платежных услуг;
- контроль за соблюдением порядка, требований и сроков предоставления поставщиками платежных услуг в Национальный банк отчетности, другой информации о выполненных платежных операциях в пределах предоставления ограниченных платежных услуг.
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Отдел мониторинга связанных с банками лиц
Отдел мониторинга связанных с банками лиц будет выполнять функции по:
- выявлению при осуществлении банковского надзора признаков связанности лиц с банками;
- подготовки предложений по определению лиц связанными с банками для рассмотрения Комитетом по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры;
- осуществлению контроля над операциями банков со связанными с банком лицами.
Работники Департамента банковского надзора продолжают выполнять свои полномочия и должностные обязанности до завершения кадровых процедур.
Департамент интегрированного надзора за банками и Отдел мониторинга связанных с банками лиц входят в вертикаль подчинения «Пруденциальный надзор», общее руководство которой осуществляет заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник.
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