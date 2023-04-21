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21 апреля 2023, 16:02 Читати українською

Нацбанк ужесточил надзор за финансовым рынком

Национальный банк Украины с целью усиления надзора за финансовым рынком решил реорганизовать Департамент банковского надзора и создать в структуре Нацбанка Департамент интегрированного надзора за банками и Отдел мониторинга связанных с банками лиц. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины с целью усиления надзора за финансовым рынком решил реорганизовать Департамент банковского надзора и создать в структуре Нацбанка Департамент интегрированного надзора за банками и Отдел мониторинга связанных с банками лиц.
Фото: bank.gov.ua

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«Такие изменения являются очередным шагом к соответствию международным стандартам банковского надзора (Основных Базельских принципов эффективного банковского надзора). Они учитывают результаты совместной работы Национального банка и экспертов Международного валютного фонда по стратегическому планированию функций банковского надзора», — говорится в сообщении.

Департамент интегрированного надзора за банками

Департамент интегрированного надзора за банками будет иметь расширенные полномочия и пределы ответственности. Он не только продолжит выполнять все функции Департамента банковского надзора, но и будет выполнять отдельные функции надзора за операторами платежных услуг с целью обеспечения выполнения ими законодательства.

Департамент, в частности, будет осуществлять:

  • надзор за деятельностью поставщиков платежных услуг (кроме органов государственной власти, органов местного самоуправления), поставщиков ограниченных платежных услуг;
  • контроль за соблюдением пруденциальных нормативов поставщиками платежных услуг и инициирование применения мер воздействия в случае выявления нарушений;
  • контроль за устранением нарушений, исполнением решений Национального банка о применении соответствующих мер воздействия, выполнением предъявленных (выдвинутых) требований по устранению нарушений;
  • анализ показателей деятельности операторов финансовых платежных услуг по операциям, регламентируемым законодательством;
  • контроль за соблюдением поставщиками финансовых платежных услуг требований к капиталу, обеспечением сохранности средств пользователей платежных услуг;
  • контроль за соблюдением порядка, требований и сроков предоставления поставщиками платежных услуг в Национальный банк отчетности, другой информации о выполненных платежных операциях в пределах предоставления ограниченных платежных услуг.

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Отдел мониторинга связанных с банками лиц

Отдел мониторинга связанных с банками лиц будет выполнять функции по:

  • выявлению при осуществлении банковского надзора признаков связанности лиц с банками;
  • подготовки предложений по определению лиц связанными с банками для рассмотрения Комитетом по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры;
  • осуществлению контроля над операциями банков со связанными с банком лицами.

Работники Департамента банковского надзора продолжают выполнять свои полномочия и должностные обязанности до завершения кадровых процедур.

Департамент интегрированного надзора за банками и Отдел мониторинга связанных с банками лиц входят в вертикаль подчинения «Пруденциальный надзор», общее руководство которой осуществляет заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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