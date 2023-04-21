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21 апреля 2023, 13:03 Читати українською

Немецкий концерн Henkel продает бизнес в России за 600 миллионов евро

Немецкий производитель косметики и бытовой химии Henkel подписал соглашение о продаже своего бизнеса в России консорциуму местных инвесторов за 54 млрд рублей (приблизительно 600 млн евро). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Немецкий производитель косметики и бытовой химии Henkel подписал соглашение о продаже своего бизнеса в России консорциуму местных инвесторов за 54 млрд рублей (приблизительно 600 млн евро).
Фото: ucsc.org.ua

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В концерне напомнили, что в апреле 2023 объявили о решении покинуть рынок РФ.

Отмечается, что в консорциум, покупаемый бизнесом Henkel в России, вошли Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services.

«У всех покупателей есть налаженные и долгосрочные деловые отношения в западных странах и они не подпадают под санкции ЕС или США», — говорится в сообщении.

Соответствующие российские органы власти уже одобрили транзакцию, однако окончательное закрытие соглашения еще не произошло.

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Напомним

Ранее Минфин писал, что Henkel выставил на продажу свои активы в России и Беларуси.

Компания Henkel была создана в 1876 году. На русском рынке она ведет деятельность с 1990 года.

В Henkel входят марки Persil, Bref, Pril, Schwarzkopf, Syoss, Fa, Shamtu, Ceresit и другие.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Stepan Ilchenko
Stepan Ilchenko
21 апреля 2023, 13:17
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Https://dzen.ru/media/expert.ru/vernel-i-persil-henkel-rusificiroval-brendy-643bb7fd74f83043f378b6be?&utm_referer=www.google.com

«Henkel Россия», которая с начала года ведет свою деятельность в стране как самостоятельная компания под названием Lab Industries, начала русифицировать свои бренды несмотря на то, что сделка по продаже активов еще не завершена, сообщает РИА Новости.
Так, в российских магазинах и маркетплейсах стали продаваться товары в прежнем дизайне знакомых брендов, но с названиями на русском языке. Например, кондиционер для белья Vernel стал «Вернель», порошок для стирки Persil — «Персил», туалетные блоки Bref — «Бреф».
«Мы поменяли буквы, но ничего не изменилось», — указано в одной из карточек товара на Ozon.
В Lab Industries агентству подтвердили, что с января «Henkel Россия» ведет свою деятельность как самостоятельная компания, а сделка по продаже активов в России находится на финальной стадии.
«До подписания мы не можем предоставить какую-либо дополнительную информацию: ни о сделке, ни о бизнес-планах в отношении продуктового портфеля или отдельных брендов. В то же время мы можем подтвердить, что „Вернель“ производится компанией Lab Industries», — уточнили в компании.
В Ozon при этом рассказали, что «названия некоторых брендов Henkel русифицировал сам производитель». Там подчеркнули, что товар производится на тех же предприятиях и так же проверяется перед продажей, как и до смены написания названия.
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nitrolog
nitrolog
21 апреля 2023, 13:31
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«Брюки превращаются…» ©
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