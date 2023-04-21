Немецкий производитель косметики и бытовой химии Henkel подписал соглашение о продаже своего бизнеса в России консорциуму местных инвесторов за 54 млрд рублей (приблизительно 600 млн евро). Об этом сообщает пресс-служба компании.
Немецкий концерн Henkel продает бизнес в России за 600 миллионов евро
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В концерне напомнили, что в апреле 2023 объявили о решении покинуть рынок РФ.
Отмечается, что в консорциум, покупаемый бизнесом Henkel в России, вошли Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services.
«У всех покупателей есть налаженные и долгосрочные деловые отношения в западных странах и они не подпадают под санкции ЕС или США», — говорится в сообщении.
Соответствующие российские органы власти уже одобрили транзакцию, однако окончательное закрытие соглашения еще не произошло.
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Напомним
Ранее Минфин писал, что Henkel выставил на продажу свои активы в России и Беларуси.
Компания Henkel была создана в 1876 году. На русском рынке она ведет деятельность с 1990 года.
В Henkel входят марки Persil, Bref, Pril, Schwarzkopf, Syoss, Fa, Shamtu, Ceresit и другие.
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«Henkel Россия», которая с начала года ведет свою деятельность в стране как самостоятельная компания под названием Lab Industries, начала русифицировать свои бренды несмотря на то, что сделка по продаже активов еще не завершена, сообщает РИА Новости.
Так, в российских магазинах и маркетплейсах стали продаваться товары в прежнем дизайне знакомых брендов, но с названиями на русском языке. Например, кондиционер для белья Vernel стал «Вернель», порошок для стирки Persil — «Персил», туалетные блоки Bref — «Бреф».
«Мы поменяли буквы, но ничего не изменилось», — указано в одной из карточек товара на Ozon.
В Lab Industries агентству подтвердили, что с января «Henkel Россия» ведет свою деятельность как самостоятельная компания, а сделка по продаже активов в России находится на финальной стадии.
«До подписания мы не можем предоставить какую-либо дополнительную информацию: ни о сделке, ни о бизнес-планах в отношении продуктового портфеля или отдельных брендов. В то же время мы можем подтвердить, что „Вернель“ производится компанией Lab Industries», — уточнили в компании.
В Ozon при этом рассказали, что «названия некоторых брендов Henkel русифицировал сам производитель». Там подчеркнули, что товар производится на тех же предприятиях и так же проверяется перед продажей, как и до смены написания названия.