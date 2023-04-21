Немецкий концерн Henkel продает бизнес в России за 600 миллионов евро

Немецкий производитель косметики и бытовой химии Henkel подписал соглашение о продаже своего бизнеса в России консорциуму местных инвесторов за 54 млрд рублей (приблизительно 600 млн евро). Об этом сообщает пресс-служба компании.

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В концерне напомнили, что в апреле 2023 объявили о решении покинуть рынок РФ.

Отмечается, что в консорциум, покупаемый бизнесом Henkel в России, вошли Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services.

«У всех покупателей есть налаженные и долгосрочные деловые отношения в западных странах и они не подпадают под санкции ЕС или США», — говорится в сообщении.

Соответствующие российские органы власти уже одобрили транзакцию, однако окончательное закрытие соглашения еще не произошло.

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Напомним

Ранее Минфин писал, что Henkel выставил на продажу свои активы в России и Беларуси.

Компания Henkel была создана в 1876 году. На русском рынке она ведет деятельность с 1990 года.

В Henkel входят марки Persil, Bref, Pril, Schwarzkopf, Syoss, Fa, Shamtu, Ceresit и другие.