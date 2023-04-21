Курс валют на 21 апреля: доллар и евро продолжают дорожать

В пятницу, 21 апреля, курс доллара на наличном рынке прибавил 15 копеек в покупке и 10 копеек в продаже. Евро в покупке не изменился, а в продаже подорожал на 15 копеек.

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Валютный рынок

В обменниках доллар прибавил 10 копеек в покупке и 15 копеек в продаже. Курс евро вырос на 10 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,70−38,20 грн. Евро покупают за 41,00 грн, а продают за 41,75 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,10−38,30, евро — 41,55−41,80 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,01−40,40 грн/евро.

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