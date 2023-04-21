Нацбанк вводит в обращение банкноты номиналом 500 гривен с подписью главы НБУ Андрея Пышного

Национальный банк Украины с 25 апреля выпустит в обращение банкноты номиналом 500 грн образца 2015 с подписью главы НБУ Андрея Пышного и отражением на них года выпуска. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Новые банкноты выпускаются для обеспечения наличного обращения взамен изношенных и поврежденных банкнот.

«Они будут обращаться вместе с другими банкнотами этого номинала предыдущих лет выпуска и обязательны к приему всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, что в соответствии с законодательством на банкнотах размещается подпись действующего главы Национального банка Украины. Соответствующие нормы содержат решение правления НБУ от 2 февраля 2023 г. № 45-рш.