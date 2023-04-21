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21 апреля 2023, 10:01 Читати українською

Нацбанк вводит в обращение банкноты номиналом 500 гривен с подписью главы НБУ Андрея Пышного

Национальный банк Украины с 25 апреля выпустит в обращение банкноты номиналом 500 грн образца 2015 с подписью главы НБУ Андрея Пышного и отражением на них года выпуска. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк Украины с 25 апреля выпустит в обращение банкноты номиналом 500 грн образца 2015 с подписью главы НБУ Андрея Пышного и отражением на них года выпуска.
Фото: gsminfo.com.ua

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Новые банкноты выпускаются для обеспечения наличного обращения взамен изношенных и поврежденных банкнот.

«Они будут обращаться вместе с другими банкнотами этого номинала предыдущих лет выпуска и обязательны к приему всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, что в соответствии с законодательством на банкнотах размещается подпись действующего главы Национального банка Украины. Соответствующие нормы содержат решение правления НБУ от 2 февраля 2023 г. № 45-рш.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+24
Gts 18
Gts 18
21 апреля 2023, 10:29
#
Новые банкноты выпускаются чтобы… Чтобы выпуститься! Ахахаха. А не взамен. Станок шух шух, листики шух шух шух))))). Как пел А.Руссо «ну для чего пышность фраз, это игрррррааааа» аахахха. Голодранцы из маршруток и по совместительству крупные фин инвесторы, куда сегодня инвестируем свою тыщу баксоу от бабушки? Крипта, депозиты аль может быть злато и срибло?))))). Может акции какие?)))) Посоветуйте, мне автопарк свой надо содержать на 1 млн евро, топливо заливать. Куда сегодня инвестируют в гнилых киевских маршрутках?))))))). Я думаю надо все в крипту)))). Читать блоги не предлагать! Ахаахах.
+
0
yarg
yarg
21 апреля 2023, 11:24
#
Истерика криптуна ? :)
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
21 апреля 2023, 10:49
#
Ну норм, а то з 23-м роком нічого б не друкувалося взагалі.
+
+15
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
21 апреля 2023, 10:59
#
А…Говорили что печатать не будут…Нада Вася Нада…
+
+15
yarg
yarg
21 апреля 2023, 11:23
#
Что не будут ? деньги ? как это ? какая вася вам такую дурню сказала ?
купюра живет 3−4 года. не печатать — это остаться через несколько лет без налички.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
21 апреля 2023, 11:25
#
Печально, когда многие «эксперты» форума Минфина
не различают эмиссию и обычное печатанье денежных
купюр для замены изношенных.
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