SpaceX запустила крупнейшую в истории ракету и корабль — Super Heavy и Starship, но они взорвались (видео)

Компания Илона Маска SpaceX сегодня, 20 апреля, со второй попытки произвела запуск крупнейших в истории ракеты и корабля — Super Heavy и Starship. Запуск оказался частично успешным: в отличие от первой попытки ракета с кораблем стартовала с космодрома, но через несколько минут они взорвались.

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Первоначально первый тестовый запуск Starship был запланирован 17 апреля, однако его отложили из-за обнаруженной неисправности в системе охлаждения.

По плану первая ступень Super Heavy должна была приземлиться сразу после старта, а Starship — выйти в космос. Однако через четыре минуты корабль не смог отделиться от ракеты-носителя, вся система взорвалась.

Это все равно успех

Несмотря на аварию, компания SpaceX заявила, что считает этот испытательный запуск успешным. В SpaceX говорят, что успехом следует считать уже то, что вся конструкция ракеты и корабля смогла отправиться в полет.

Сам Илон Маск поздравил своих сотрудников с успехом и сообщил, что через несколько месяцев состоится новый испытательный запуск.

«Поздравление команде SpaceX по случаю вдохновляющего испытательного запуска Starship! Мы многому научились перед следующим испытательным запуском, который будет через несколько месяцев», — написал Маск в Twitter.

Помочь @SpaceX team on exciting test launch of Starship!



Учреждённый лот для последующего ходатайства в нескольких месяцах. pic.twitter.com/gswdFut1dK — Elon Musk (@elonmusk) 20 апреля 2003 г.

Starship и Super Heavy

Starship и Super Heavy — многоразовые сверхтяжелые ракеты и корабль, разрабатываемые SpaceX по меньшей мере с 2016 года для замены текущего семейства ракет Falcon и кораблей Dragon. Они предназначены для доставки грузов и людей на околоземную орбиту, Луну и Марс.

После ввода в эксплуатацию система Super Heavy и Starship станет самой мощной за всю историю освоения космоса. Ракета сможет доставлять на низкую околоземную орбиту груз массой до 150 тонн полностью многократной конфигурации с возвратом обеих частей на Землю, а также возможностью стыковки и дозаправки на орбите.