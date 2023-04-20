В Bloomberg не уверены, выберет ли миллиардер Майкл Блумберг преемника внутри компании

Американский миллиардер и политик Майкл Блумберг заставляет своих топ-менеджеров только догадываться, кто может стать его преемником в управлении компании Bloomberg. Об этом сообщает Insider.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Financial Times опросил нескольких людей, близких к бывшему мэру Нью-Йорка, чтобы понять, как миллиардер может отказаться от контроля над Bloomberg, и когда он в конце концов решит это сделать.

Состояние Блумберга, которому в феврале исполнился 81 год, по данным Forbes, составляет почти $95 млрд. Это делает его одним из самых богатых людей в мире, управляющим чрезвычайно влиятельной компанией, имеющей его имя.

Хотя компания Bloomberg может быть самой известной благодаря своему новостному отделу, по данным Financial Times, лишь доля ее доходов приходится на СМИ. Компания получает около $12 млрд ежегодного дохода, причем большая часть этого дохода поступает от терминалов Bloomberg, находящихся на столах десятков тысяч банкиров и бизнесменов по всему миру.

Читайте также: Bloomberg планирует интегрировать искусственный интеллект типа GPT в свой терминал

Несмотря на то, что Блумберг по-прежнему посещает штаб-квартиру компании в Нью-Йорке, растут разговоры о том, кто станет его заместителем, когда он больше не захочет оставаться у руля.

Кандидаты

Жан-Поль Заммитт, генеральный директор Bloomberg, считается наиболее вероятным кандидатом на должность. Согласно отчету, он годами руководил бизнесом компании по продажам терминалов и взял на себя все большую ответственность от других руководителей.

Другой возможный кандидат — Влад Клячко, компьютерный инженер родом из России и главный специалист по продуктам Bloomberg.

Однако Блумберг также может решить искать преемника вне компании.

«Только два человека управляют компанией — Заммитт и Клячко», — сказал Financial Times бывший старший руководитель Bloomberg.

Пожертвования

Блумберг жертвует большую часть своих денег через благотворительный фонд Bloomberg Philanthropies. По данным сайта, в прошлом году он передал организации $1,7 млрд, благодаря чему его благотворительные пожертвования за всю жизнь превысили $14 млрд.

Он также подписал The Giving Pledge, инициативу, начатую Биллом Гейтсом, Мелиндой Фрэнч Гейтс и Уорреном Баффетом в 2010 году.

«Почти весь мой капитал будет роздан в последующие годы или оставлен моему фонду», — заявил Блумберг.