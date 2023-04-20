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20 апреля 2023, 16:40 Читати українською

Снижение цен на автомобили ударило по прибыли Tesla

19 апреля за первый кварталотчиталась компания Tesla. Общая выручка составила $23,3 млрд, что на 24% больше, чем годом ранее, но немного меньше прогнозов аналитиков, ожидавших $23,35 млрд. Однако чистая прибыль компании сократилась по сравнению с первым кварталом прошлого года на 22% — до $2,9 млрд, также оказавшись ниже прогнозов аналитиков ($3,03 млрд).

19 апреля за первый кварталотчиталась компания Tesla.
Фото: nytimes.com

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Что повлияло на цены

Эксперты отметили, что на прибыльности операций Tesla отразилось снижение отпускных цен на автомобили — в нынешнем году компании только в США пришлось шесть раз снижать цены. На эти меры Tesla была вынуждена пойти из-за выросших цен на энергоносители и электричество, а также на фоне общего перепроизводства на автомобильном рынке.

Tesla признает, что снижение отпускных цен на автомобили отразилось на ее прибыльности, но заверяет, что ситуация остается под контролем.

«Несмотря на то, что в первом квартале мы прибегли к сокращению цен на многие модели в ряде регионов мира, наша операционная рентабельность снизилась по управляемой траектории, — отметила компания. — Мы ожидаем, что позитивный эффект окажут меры по сокращению расходов — например более высокая производительность на наших новейших предприятиях, а также снижение затрат на логистику. Все эти меры позволяют нам контролировать операционные риски, наблюдая за долей издержек в нашей общей деятельности».

Читайте:Tesla перед отчетом снизила стоимость электрокаров в шестой раз за год

Источник: Минфин
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