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20 апреля 2023, 15:09 Читати українською

В НАБУ прогнозируют подорожание наличной валюты. Как изменится курс

Уже в мае, вероятно, будем снова наблюдать подорожание наличной иностранной валюты из-за увеличения спроса на нее. Об этом заявила глава Совета Независимой ассоциации банков Елена Коробкова в телеграм-канале.

Уже в мае, вероятно, будем снова наблюдать подорожание наличной иностранной валюты из-за увеличения спроса на нее.
Фото: depositphotos

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Укрепление гривны

«Сейчас наблюдается тенденция к укреплению гривны. Основная причина — посевная кампания. То, что аграрии продают иностранную валюту под свои посевные кампании независимо от „выгодности“ или „невыгодности“ курса, оказывает значительное влияние на укрепление гривны», — говорится в сообщении НАБУ.

Прогноз ассоциации

«Уже в мае мы, вероятно, будем снова наблюдать подорожание наличной иностранной валюты из-за увеличения спроса на нее. В частности, возврат к довоенной системе налогообложения горючего приведет к импорту горючего в Украину по так называемым «старым ценам», — объяснили в ассоциации причины.

Читайте: Наличная валюта перестала дешеветь: что будет дальше с курсом доллара и евро

По словам Коробковой, «наличный» курс доллара будет на уровне января.

«Я взяла бы на себя смелость спрогнозировать, что мы увидим „наличный“ курс доллара на уровне января, то есть на уровне ориентировочно 40 гривен за доллар», — подытожила она.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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