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20 апреля 2023, 13:54 Читати українською

Один из крупнейших в мире производителей сельхозтехники продает бизнес в РФ

Один из крупнейших в мире производителей сельхозтехники — группа CNH Industrial, которой принадлежат компании Case и New Holland, продаст свои активы в России за $60 млн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Один из крупнейших в мире производителей сельхозтехники — группа CNH Industrial, которой принадлежат компании Case и New Holland, продаст свои активы в России за $60 млн.
Фото: traktorist.ua

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«CNH Industrial объявляет о продаже своей коммерческой деятельности в России за общую сумму около $60 млн», — говорится в сообщении.

Это произошло после объявления в марте 2022 года о прекращении поставок на российский рынок.

До марта 2022 года компания имела корпоративный офис в Московской области, через который управляла импортом и дистрибуцией своей продукции в России, региональной бизнес-деятельностью и коммерческим финансированием.

У компании были производственные площадки для сельскохозяйственного оборудования и орудий и строительного оборудования, а также склад запчастей. На этих площадках работало около 200 человек.

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Доход и расходы

За 2021 год финансовый год, последний полный год деятельности, российские подразделения получили доход в размере примерно $380 млн, что составляет 2% от консолидированного дохода компании в 2021 году.

В течение квартала, завершившегося 31 марта 2022 года, CNH Industrial зафиксировала расходы на сумму $71 млн, связанных со списанием активов, резервами финансовой дебиторской задолженности и резервом оценки отложенных налоговых активов.

По оценкам компании, в связи с продажей дополнительные расходы к налогообложению будут составлять около $20 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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