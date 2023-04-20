В России почти закончились иномарки массового сегмента

В России практически исчерпаны запасы новых иностранных автомобилей средней ценовой категории. Об этом пишет российское издание Известия.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Калина вместо иномарок

Российские представительства Volkswagen, Kia, Skoda, Citroen, Opel, Renault и Hyundai на своих сайтах предлагают чуть более 300 таких машин.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» говорят, что счет реально доступных авто идет и вовсе на десятки. Из-за дефицита автомобилей средней ценовой категории их стоимость выросла в 1,5−2 раза.

Ввозить массовый сегмент по параллельному импорту невыгодно — увеличившаяся из-за сложной логистики финальная цена отпугнет потребителя, но текущая ситуация может помочь российскому автопрому, считают эксперты.

Читайте: Производство авто в России упало до исторического минимума

«Если говорить о реальных запасах, то счет пошел не на тысячи и не на сотни, а на десятки. Некоторых марок, например Renault, не осталось совсем. На сайтах же вместе с автомобилями в наличии указываются и автомобили под заказ, которые еще надо ввезти в страну», — сообщили в пресс-службе РОАД.