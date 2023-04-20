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20 апреля 2023, 13:01 Читати українською

Запрет импорта и транзита украинского зерна. Почему это произошло и что значит для Украины (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о следующем:

  • Импорт и транзит украинского зерна
  • Запрет импорта украинской сельхозпродукции и ее транзита через некоторые страны Европы
  • Что значит для Украины запрет импорта зерна
  • Прогноз курса доллара и евро на период с 20 по 26 апреля 2023 года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Vanga 777
Vanga 777
20 апреля 2023, 13:25
#
Це значить, що більшість полів буде засіяна бур’янами!
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0
yarg
yarg
20 апреля 2023, 15:05
#
Ні. не значить :)
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0
AleksandrBank
AleksandrBank
20 апреля 2023, 13:44
#
20.04.2023

Тимчасові заборони на імпорт зерна і продуктів харчування з України в деяких країнах ЄС визвали трохи шок у аграріїв, особливо коли ще і рф блокує судна для огляду в Туреччині. Аграрії які продовжують сіятись, трохи занепокоєні, їх можна зрозуміти. Бо ціна в кінці літа чи осені може бути така, коли навіть не вигідно врожай збирати. Логістика, перевантаження, зберігання і т.і. може бути такою, коли ціна на СХ продукцію буде не конкурентною, особливо коли в ЄС ціни падають.

Це один з факторів, чому аграрії і залежні від них притримують валюту. Плюс населення в різницу в 0,5 грн і чекати 3 міс — не такий вже великий спред. Є ще наступний тиждень, коли Гривня буде в кінці місяця потрібна, а поки валюту деякі притримують.

Тому пішов невеликий ріст від 38,00. Чи на довго? По 38,50 почнуть по трохи зливати вал.депозитчики і вкладати нові угоди, тоді ситуація змінеться, а поки чекаємо.

https://minfin.com.ua/blogs/aleksandrbank/199968/
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