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20 апреля 2023, 12:16 Читати українською

Инфляция в Евросоюзе замедлилась

Потребительские цены в еврозоне в марте увеличились на 6,9% в годовом выражении, минимальными темпами с февраля 2022 года. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 8,5% в феврале. Об этом свидетельствуют данные Статистического управления Европейского Союза.

Потребительские цены в еврозоне в марте увеличились на 6,9% в годовом выражении, минимальными темпами с февраля 2022 года.

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Данные за март совпали как с предварительной оценкой, так и ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics. Как отмечается в документах, темпы роста потребительских цен в еврозоне остаются существенно выше целевого показателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2%.

Как изменились цены

Цены на энергоносители в марте снизились впервые за два года — на 0,9% в годовом выражении, повышение цен на промышленные товары замедлилось до 6,6% с 6,8% в феврале.

Рост цен на продукты питания, алкоголь и табак в прошлом месяце ускорился до 15,5% с 15%, на услуги — до 5,1% с 4,8%.

Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в марте увеличились рекордными темпами — на 5,7% в годовом выражении по сравнению с 5,6% в феврале. Рост индекса CPI Core ускорился по итогам четвертого месяца подряд.

Читайте: Инфляция в Британии замедлилась до 10,1%

Потребительские цены в еврозоне в марте повысились на 0,9% по отношению к февралю.

Источник: Минфин
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