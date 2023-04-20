Компании, связанные с Россией, несмотря на санкции продолжают получать гостендеры ЕС

Объем государственных контрактов ЕС, выигранных компаниями, связанных с Россией, не снизился в 2022 году, несмотря на введенные санкции, и составил 2,5 млрд евро. Об этом сообщает Чешский аналитический центр Datlab.

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Datlab разработал программное обеспечение, которое отображает связи владельцев более чем в 100 странах. Оно также показывает скрытые связи с лицами, находящимися под санкциями.

Datlab обнаружил, что по меньшей мере 39,5 тысячи компаний не должны были получать государственные тендеры в ЕС, поскольку они имеют либо прямые, либо косвенные связи с россиянами, находящимися под санкциями.

Тем не менее 242 из этих компаний «высокого риска» продолжают выигрывать гостендеры ЕС. С момента введения санкций они выиграли тендеры на сумму 2,5 млрд евро, и этот объем нисколько не снизился по сравнению с предыдущим годом, установил Datlab.

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«Мы ожидали снижения количества тендеров, но в 2022 году этого не произошло», — заявил Иржи Скухровец, директор Datlab.

По его мнению, такая ситуация связана с тем, что у органов власти и компаний нет возможности глубоко исследовать связи между собственниками.

По его данным, только 35% компаний, которые принадлежат российским физлицам, попавшим под санкции, правильно указаны в чешском реестре бенефициарных собственников.

Еще одним препятствием для выявления структур собственности является то, что большинство владельцев используют цепочку из двух или более компаний, чтобы скрыть свое участие, что затрудняет анализ предприятия для европейских деловых партнеров.