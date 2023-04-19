Россия хочет легализовать криптовалюты для экспорта и импорта, чтобы обойти санкции

Российские власти разрабатывают законопроект, предусматривающий создание в РФ государственной криптоплатформы, которая будет формировать реестр операторов цифровых валют, лицензировать их деятельность и следить за соблюдением необходимых требований. Об этом член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов рассказал российскому изданию «Ведомости».

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Ранее глава ЦБ Р Ф Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор предполагает использование криптовалюты для внешнеэкономических расчетов в виде эксперимента. Она подчеркнула, что проект посредством соответствующего правового режима уже готовится.

По словам Алтухова, законопроект будет содержать новый классификатор видов экономической деятельности (КВЭД) для майнеров, что позволит физлицам и юрлицам вести бизнес легально и платить налоги.

Источники издания утверждают, что создание предусмотренной этим законопроектом национальной криптоплатформы позволит обслуживать участников внешнеэкономической деятельности, нуждающихся в трансграничных расчетах с использованием криптовалют, и будут авторизовывать криптобиржи и криптообменники, которые будут заниматься обменом, покупкой и реализацией криптовалюты для участников. Они будут со своей стороны создавать ликвидность для российских экспортеров и импортеров.

При этом на данном этапе не исключен вариант, что биржа не обязательно должна быть зарегистрирована в российской юрисдикции.

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Некоторые участники рынка считают, что криптовалюты, которую майнят непосредственно в России, хватит для нужд импорта, другие предупреждают о недостаточности этих объемов. По разным оценкам, российские структуры могут создавать от $10 млрд до $50 млрд криптовалюты.

Управляющий партнер юридической фирмы «Аграновская и партнеры» Мария Аграновская напомнила, что сейчас покупка криптовалюты для трансграничных переводов в соседних странах дешевле, чем в России, за счет низких комиссий. Но создание легального способа покупки криптовалюты для юрлиц с возможностью относить это к расходам станет решающим фактором для экспортеров.

Регулирование также должно легализовать майнинг и создать не менее трех площадок, обеспечивающих куплю-продажу цифровых валют в России для снижения санкционных рисков и конкуренции, отметил директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко.