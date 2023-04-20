Курс валют на 20 апреля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

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Валютный рынок

В обменниках доллар прибавил 5 копеек в покупке и 8 копеек в продаже. Курс евро вырос на 4 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,57−38,10 грн. Евро покупают за 40,80 грн, а продают за 41,60 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,90−38,08, евро — 41,30−41,50 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,11−40,50 грн/евро.

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