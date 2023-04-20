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20 апреля 2023, 11:32 Читати українською

Увольнения в Meta: Цукерберг сократил инженеров и техкоманду

Компания Meta 19 апреля осуществила очередное сокращение рабочих мест, затронувшее инженеров и техническую команду. Об этом пишет Reuters.

Компания Meta 19 апреля осуществила очередное сокращение рабочих мест, затронувшее инженеров и техническую команду.
Фото: reuters.com

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Увольнение в Meta

Meta стала первой крупной технологической компанией, объявившей о втором раунде массовых увольнений, которые, по ее словам, будут проходить тремя основными этапами в течение нескольких месяцев и затронут 10 тысяч сотрудников.

Сокращения вызвали разочарование сотрудников. Увольнения были темой самых популярных вопросов, опубликованных на внутреннем форуме компании.

Марк Цукерберг призвал сотрудников работать с большей интенсивностью, чтобы отвечать бизнес-заданиям материнской компании Facebook и Instagram.

Читайте: Meta планирует сокращение еще тысячи рабочих мест — Washington Post

Предыстория

Как писал ранее «Минфин», материнская компания Facebook, Meta готовится к новому раунду сокращений рабочих мест. Они коснутся HR-специалистов, юристов, финансовых экспертов и топ-менеджеров.

В ноябре компания Meta сократила около 13% персонала — это более 11 000 сотрудников.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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