Увольнения в Meta: Цукерберг сократил инженеров и техкоманду

Увольнение в Meta

Meta стала первой крупной технологической компанией, объявившей о втором раунде массовых увольнений, которые, по ее словам, будут проходить тремя основными этапами в течение нескольких месяцев и затронут 10 тысяч сотрудников.

Сокращения вызвали разочарование сотрудников. Увольнения были темой самых популярных вопросов, опубликованных на внутреннем форуме компании.

Марк Цукерберг призвал сотрудников работать с большей интенсивностью, чтобы отвечать бизнес-заданиям материнской компании Facebook и Instagram.

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Предыстория

Как писал ранее «Минфин», материнская компания Facebook, Meta готовится к новому раунду сокращений рабочих мест. Они коснутся HR-специалистов, юристов, финансовых экспертов и топ-менеджеров.

В ноябре компания Meta сократила около 13% персонала — это более 11 000 сотрудников.