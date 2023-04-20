Компания Meta 19 апреля осуществила очередное сокращение рабочих мест, затронувшее инженеров и техническую команду. Об этом пишет Reuters.
Увольнения в Meta: Цукерберг сократил инженеров и техкоманду
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Увольнение в Meta
Meta стала первой крупной технологической компанией, объявившей о втором раунде массовых увольнений, которые, по ее словам, будут проходить тремя основными этапами в течение нескольких месяцев и затронут 10 тысяч сотрудников.
Сокращения вызвали разочарование сотрудников. Увольнения были темой самых популярных вопросов, опубликованных на внутреннем форуме компании.
Марк Цукерберг призвал сотрудников работать с большей интенсивностью, чтобы отвечать бизнес-заданиям материнской компании Facebook и Instagram.
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Предыстория
Как писал ранее «Минфин», материнская компания Facebook, Meta готовится к новому раунду сокращений рабочих мест. Они коснутся HR-специалистов, юристов, финансовых экспертов и топ-менеджеров.
В ноябре компания Meta сократила около 13% персонала — это более 11 000 сотрудников.
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