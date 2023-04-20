Власти Таиланда отложили введение туристического сбора до сентября

Власти Таиланда отложили введение сбора на посещение страны для иностранных туристов до сентября. Об этом сообщает таиландское издание Pattaya Mail.

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Введение туристического сбора

Ранее планировалось, что новые правила въезда для иностранных путешественников начнут действовать уже в июне.

Предполагалось, что туристы будут платить сбор в размере 300 батов (около $9), если они прилетели в страну, и 150 батов ($4,5) — при прибытии наземным и водным транспортом.

Средства будут направляться на поддержку путешественников, пострадавших от несчастных случаев, и на развитие туристических направлений.

По словам министра туризма Ратчакитпракана, текущая задержка связана с проблемами в реализации меры. Как отмечает Pattaya Mail, сроки введения сбора переносятся уже в пятый раз с момента первого обсуждения проекта в 2018 году.

Таиланд с 1 октября 2022 года отменил все ограничения для туристов, но три месяца спустя заявил о планах их вернуть.

7 января Управление гражданской авиации страны объявило об ужесточении правил въезда в страну с 9 по 31 января 2023 года из-за ожидаемого наплыва посетителей из Китая, где резко возросло количество случаев заболевания коронавирусом.

Предполагалось, что иностранцы, прибывающие в страну, должны будут предъявлять на границе подтверждение о прохождении полной вакцинации от COVID-19. В течение двух дней требование было отменено.