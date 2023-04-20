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20 апреля 2023, 10:44 Читати українською

Власти Таиланда отложили введение туристического сбора до сентября

Власти Таиланда отложили введение сбора на посещение страны для иностранных туристов до сентября. Об этом сообщает таиландское издание Pattaya Mail.

Власти Таиланда отложили введение сбора на посещение страны для иностранных туристов до сентября.

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Введение туристического сбора

Ранее планировалось, что новые правила въезда для иностранных путешественников начнут действовать уже в июне.

Предполагалось, что туристы будут платить сбор в размере 300 батов (около $9), если они прилетели в страну, и 150 батов ($4,5) — при прибытии наземным и водным транспортом.

Средства будут направляться на поддержку путешественников, пострадавших от несчастных случаев, и на развитие туристических направлений.

По словам министра туризма Ратчакитпракана, текущая задержка связана с проблемами в реализации меры. Как отмечает Pattaya Mail, сроки введения сбора переносятся уже в пятый раз с момента первого обсуждения проекта в 2018 году.

Таиланд с 1 октября 2022 года отменил все ограничения для туристов, но три месяца спустя заявил о планах их вернуть.

7 января Управление гражданской авиации страны объявило об ужесточении правил въезда в страну с 9 по 31 января 2023 года из-за ожидаемого наплыва посетителей из Китая, где резко возросло количество случаев заболевания коронавирусом.

Предполагалось, что иностранцы, прибывающие в страну, должны будут предъявлять на границе подтверждение о прохождении полной вакцинации от COVID-19. В течение двух дней требование было отменено.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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