США объявили о новом пакете военной помощи Украине

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Президент США Джо Байден подписал меморандум о сокращении вооружений, стоимость которых составляет $325 миллионов. Оружие будет направлено на помощь Украине.

По данным Пентагона, в новый пакет военной помощи Украине от США вошли:

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

ракеты с оптической наводкой (TOW);

системы противотанкового оружия AT-4;

противотанковые мины;

боеприпасы для расчистки помех;

более 9 миллионов патронов к стрелковому оружию;

четыре машины материально-технической поддержки;

высокоточные авиационные боеприпасы;

испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта транспортных средств;

оборудование для обеспечения безопасности портов;

запасные части и другое полевое оборудование.

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В ведомстве напомнили, что это уже 36-е подобное сокращение вооружений для помощи Украине.

«Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности», — отмечают в Пентагоне.