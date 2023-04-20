19 апреля США объявили о предоставлении Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
США объявили о новом пакете военной помощи Украине
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Президент США Джо Байден подписал меморандум о сокращении вооружений, стоимость которых составляет $325 миллионов. Оружие будет направлено на помощь Украине.
По данным Пентагона, в новый пакет военной помощи Украине от США вошли:
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- ракеты с оптической наводкой (TOW);
- системы противотанкового оружия AT-4;
- противотанковые мины;
- боеприпасы для расчистки помех;
- более 9 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- четыре машины материально-технической поддержки;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта транспортных средств;
- оборудование для обеспечения безопасности портов;
- запасные части и другое полевое оборудование.
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В ведомстве напомнили, что это уже 36-е подобное сокращение вооружений для помощи Украине.
«Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности», — отмечают в Пентагоне.
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