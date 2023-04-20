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20 апреля 2023, 8:44 Читати українською

США объявили о новом пакете военной помощи Украине

19 апреля США объявили о предоставлении Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

19 апреля США объявили о предоставлении Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи.
Фото: dw.com

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Президент США Джо Байден подписал меморандум о сокращении вооружений, стоимость которых составляет $325 миллионов. Оружие будет направлено на помощь Украине.

По данным Пентагона, в новый пакет военной помощи Украине от США вошли:

  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • ракеты с оптической наводкой (TOW);
  • системы противотанкового оружия AT-4;
  • противотанковые мины;
  • боеприпасы для расчистки помех;
  • более 9 миллионов патронов к стрелковому оружию;
  • четыре машины материально-технической поддержки;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта транспортных средств;
  • оборудование для обеспечения безопасности портов;
  • запасные части и другое полевое оборудование.

Читайте: США предоставили Украине с начала войны $15,5 миллиарда бюджетной поддержки

В ведомстве напомнили, что это уже 36-е подобное сокращение вооружений для помощи Украине.

«Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности», — отмечают в Пентагоне.

Источник: Минфин
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