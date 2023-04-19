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19 апреля 2023, 19:48 Читати українською

Еврокомиссия предлагает адаптированные правила банкротства банков

Европейская комиссия во вторник, 18 апреля, предложила обновить структуру ЕС по управлению банковским кризисом и страхованию депозитов (CMDI), сосредоточившись на решении проблем малых и средних банков. Об этом сообщает Euractiv.

Европейская комиссия во вторник, 18 апреля, предложила обновить структуру ЕС по управлению банковским кризисом и страхованию депозитов (CMDI), сосредоточившись на решении проблем малых и средних банков.
Фото: pixabay.com

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Обновленные правила имели целью найти сложный баланс между движением в Банковский союз и уважением пожеланий государств-членов, которые хотят сохранить банковские рынки такими, какие они есть.

Текущая структура CMDI была разработана в последнее десятилетие как реакция на мировой финансовый кризис 2008 года и последующий еврокризис. В последние недели банкротство банков в США и Швейцарии также вызвало беспокойство относительно стабильности европейской банковской системы.

По словам Уполномоченного по финансовым услугам Мейрид МакГиннесс, эти события являются лишь напоминанием о том, почему нужна мощная, функционирующая система для работы со всеми банками.

Проблема

«Система урегулирования, созданная в рамках Банковского союза, не полностью функционирует, как предполагалось», — сказал МакГиннесс на пресс-конференции в Страсбурге.

Нынешняя система предусматривает систему санации для крупных банков, которые ощущаются проблемы, и обычные процедуры банкротства для малых банков, не представляющие риска для финансовой стабильности. Однако на практике это сейчас не работает.

Говоря о малых и средних банках, МакГиннесс сказал: «мы часто видим, как национальные органы власти используют деньги налогоплательщиков, чтобы справиться с надвигающимся банкротством вместо внутренних ресурсов банков и систем гарантирования вкладов».

Другой проблемой, с которой сталкивается Банковский союз, есть национальные схемы гарантирования вкладов. В Германии, например, банки ввели схему гарантирования вкладов, превышающую европейский минимум в 100 000 евро.

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Но поскольку только сильные национальные банковские рынки могут позволить себе создать эти схемы, они также уродуют конкуренцию на европейском банковском рынке.

Предложение Комиссии ввести Европейскую схему страхования депозитов (EDIS) с 2015 года застряло годами и вряд ли преодолеет политическое сопротивление некоторых государств-членов.

Что предлагается

В предложении, поданном во вторник, Комиссия попыталась решить как проблему урегулирования, так и проблему гарантирования депозитов, не слишком поднимая красные линии государств-членов, которые не хотят, чтобы их банки оказались в невыгодном положении на более гармонизированном европейском банковском рынке.

В предложенной реформе Комиссия хочет облегчить малым и средним банкам процедуру санации вместо банкротства. Однако Комиссия также предложила использовать во время резолюции больше собственных средств банка и систем гарантирования вкладов.

«Если банк банкротится, налогоплательщики не должны в конечном итоге платить за счета, когда банк исчерпает свою собственную способность покрывать убытки», — сказал МакГиннесс, добавив, что ЕС «следует больше полагаться на национальные системы гарантирования вкладов».

Комиссия также вводит региональный критерий для определения того, следует ли ликвидировать банк. Чем важнее обанкротившийся малый или средний банк в определенном регионе, тем больше вероятность, что он пройдет процедуру санации вместо банкротства.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
19 апреля 2023, 20:21
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Масового банкопаду вже не уникнути.
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