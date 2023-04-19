Инфляция в Британии замедлилась до 10,1%

Уровень инфляции в Британии в марте остался на высоком уровне, выраженном двузначным числом, что является еще одним неожиданно высоким показателем, который усугубит аргументацию в пользу дальнейшего повышения процентной ставки Банком Англии. Об этом пишет Bloomberg.

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Как изменились цены

Так, индекс потребительских цен вырос на 10,1% в годовом исчислении, что было обусловлено сильнейшим ростом цен на продукты за последние 4 десятилетия.

Экономисты ждали замедления инфляции до 9,8%.

Отмечается, что инфляция в 10,1% обусловлена сильнейшим ростом цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки более чем за 45 лет — в марте они подорожали в годовом исчислении на 19,1%, что стало самым высоким показателем с 1977 года.

По данным ONS, рекордным оказался рост цен на хлеб, горячие напитки, шоколад и кондитерские изделия.

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При этом цены на товары, в том числе одежду и обувь, выросли на 12,7%. Рост цен в сфере ЖКХ достиг 11,6%, в ресторанах и гостиницах — 11,3%.

Замедлению инфляции способствовало снижение цен на транспорте с 3,1% в феврале до 1% в марте, что объясняется снижением цен на моторное топливо: в марте они упали на 5,9% по сравнению с ростом на 4,6% в феврале.

«Основными факторами снижения были цены на моторное топливо и стоимость упавших после резкого роста в то же время прошлого года мазута», — пояснил главный экономист ONS Грант Фитцнер.