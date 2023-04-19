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19 апреля 2023, 18:03 Читати українською

«Доллары — это долг». Рэй Далио назвал доллар США слабеющим активом

Основатель хедж-фонда Bridgewater Associates миллиардер Рэй Далио заявил, что доминирующее положение американской валюты в мировой торговле слабеет, поскольку США имеет высокий внешний долг и все меньше стран используют доллар в международных расчетах. Также, по его мнению, центральные банки мира теперь менее склонны хранить доллары. Об этом пишет Business Insider.

Основатель хедж-фонда Bridgewater Associates миллиардер Рэй Далио заявил, что доминирующее положение американской валюты в мировой торговле слабеет, поскольку США имеет высокий внешний долг и все меньше стран используют доллар в международных расчетах.
Фото: cnbc.com

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Доллары — это долг

«Доллары — это долг. Другими словами, когда кто-то держит доллары, он держит долговой актив. Поэтому держатели доллара могут сказать: „Я и так уже слишком подвержен риску долга, номинированного в долларах США“. Поэтому желания покупать будет меньше», — сказал Далио.

По мнению Далио, до этого момента страны были готовы брать на себя этот долг, поскольку доллар предоставляет возможности вести международную торговлю и широко используется в глобальных сделках.

Как пишет источник, американский доллар используется в 88% всех валютных сделок. Однако с ростом использования китайского юаня в мировой торговле необходимость в долларе в будущем может ослабнуть, считает миллиардер.

Читайте: Рэй Далио перестал считать наличные «мусором»

«По этим причинам желание держать долговые обязательства, номинированные в долларах США, уменьшилось, что означает, что американских долларов стало меньше. Так что картина спроса-предложения ухудшается, особенно в связи с тем, что нам по-прежнему приходится продавать их за рубежом для финансирования дефицита», — добавил Далио.

Напомним

В феврале текущего года Рэй Далио признал, что в условиях высоких процентных ставок в США считает денежные средства «относительно привлекательным» активом в отличие от акций и облигаций.

По его словам, экономика и рынок сокращаются за счет компаний-пузырей, которые нуждались в постоянном денежном потоке. Рост ставок приводит к тому, что доступность денег уменьшается, это способствует падению акций компаний, у которых были сложности с денежным потоком.

Читайте:Миллиардер Рэй Далио: «Наличные — это мусор. Акции — еще более рискованное вложение»

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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+21
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
19 апреля 2023, 19:32
#
Будь-яка валюта то борг держави тим, хто має ту валюту в руках. У Даліо не в курсі, що і у Китаю такі самі борги, як і у США? А може й більші. Серед країн з найменшим зовнішнім боргом є козломатушка… але чи готовий Даліо перейти на рублене дерево? Даліо не тупий, адже це ж Даліо, тому він цілеспрямовано бреше і тисне на бакс, тому що зараз всі шортять зеленого. Але бакс цінний тим, що система побудована так, що навіть прихід популіста, як Трамп, не зміг повернути політику США ні на градус вбік. Стабільність, от що поки тримає бакс. Емісія під Корону вдарила сильно, а ці нипання країн, які ні на що не впливають. Якщо ти маєш бакси, їх у тебе приймуть всюди, навіть в Китаї і в Мордорі і в Північній Кореї. А от рублене дерево купують лиш тоді, коли потрібно нафти купити. Юані в резервах побільшали? Відніміть рашняві запаси і подивіться на мікроскопічний залишок. Сі своєю незмінністю руйнує ті основи, які зробили з Китаю велику державу. Рашняві тому приклад. Гроші люблять тишу… стабільність, а не старих диктаторів з ядерними кнопками.
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+14
Abramon
Abramon
19 апреля 2023, 19:37
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Долар — це така штука, яка керує світом все інше пил, який то піднімається, то падає в ціні)))
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0
Sergio1963
Sergio1963
19 апреля 2023, 20:03
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Коли починається розпатякування про долари, треба йти і купляти саме долари!
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
19 апреля 2023, 20:09
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«Когда факты меняются, я меняю свое мнение», — написал в одном из своих сообщений Рэй Далио.

Сегодня он пишет одно, а завтра напишет совершенно противоположное…
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
19 апреля 2023, 20:17
#
Шухер вже близько.
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