«Доллары — это долг». Рэй Далио назвал доллар США слабеющим активом

Доллары — это долг

«Доллары — это долг. Другими словами, когда кто-то держит доллары, он держит долговой актив. Поэтому держатели доллара могут сказать: „Я и так уже слишком подвержен риску долга, номинированного в долларах США“. Поэтому желания покупать будет меньше», — сказал Далио.

По мнению Далио, до этого момента страны были готовы брать на себя этот долг, поскольку доллар предоставляет возможности вести международную торговлю и широко используется в глобальных сделках. Как пишет источник, американский доллар используется в 88% всех валютных сделок. Однако с ростом использования китайского юаня в мировой торговле необходимость в долларе в будущем может ослабнуть, считает миллиардер. Читайте: Рэй Далио перестал считать наличные «мусором»