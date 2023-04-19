Основатель хедж-фонда Bridgewater Associates миллиардер Рэй Далио заявил, что доминирующее положение американской валюты в мировой торговле слабеет, поскольку США имеет высокий внешний долг и все меньше стран используют доллар в международных расчетах. Также, по его мнению, центральные банки мира теперь менее склонны хранить доллары. Об этом пишет Business Insider.
«Доллары — это долг». Рэй Далио назвал доллар США слабеющим активом
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Доллары — это долг
«Доллары — это долг. Другими словами, когда кто-то держит доллары, он держит долговой актив. Поэтому держатели доллара могут сказать: „Я и так уже слишком подвержен риску долга, номинированного в долларах США“. Поэтому желания покупать будет меньше», — сказал Далио.
По мнению Далио, до этого момента страны были готовы брать на себя этот долг, поскольку доллар предоставляет возможности вести международную торговлю и широко используется в глобальных сделках.
Как пишет источник, американский доллар используется в 88% всех валютных сделок. Однако с ростом использования китайского юаня в мировой торговле необходимость в долларе в будущем может ослабнуть, считает миллиардер.
«По этим причинам желание держать долговые обязательства, номинированные в долларах США, уменьшилось, что означает, что американских долларов стало меньше. Так что картина спроса-предложения ухудшается, особенно в связи с тем, что нам по-прежнему приходится продавать их за рубежом для финансирования дефицита», — добавил Далио.
Напомним
В феврале текущего года Рэй Далио признал, что в условиях высоких процентных ставок в США считает денежные средства «относительно привлекательным» активом в отличие от акций и облигаций.
По его словам, экономика и рынок сокращаются за счет компаний-пузырей, которые нуждались в постоянном денежном потоке. Рост ставок приводит к тому, что доступность денег уменьшается, это способствует падению акций компаний, у которых были сложности с денежным потоком.
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Сегодня он пишет одно, а завтра напишет совершенно противоположное…