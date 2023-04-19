Польша будет контролировать транзит зерна из Украины с помощью трекеров и сопроводителей

Польша будет контролировать транзит украинской аграрной продукции с помощью специальных трекеров. Об этом заявил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский на Zoom-конференции, пишет Лига.

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«Транзит открывается с четверга на пятницу (21 апреля). Есть дополнительные меры контроля, которые будет проводить польская сторона. Сейчас прорабатываются детали, чтобы это реально работало», — рассказал он.

Пока план таков: экспортеры приезжают на границу, оформляют транзитную декларацию и получают специальный трекер, который будет отслеживать местонахождение грузовика или вагона.

«Трекер показывает, что машина или вагоны идут в порты или другие страны Евросоюза. В первую неделю по желанию польской стороны они могут осуществлять физическое сопровождение своими таможенниками, чтобы наработать для себя выводы», — пояснил министр.

Он рассказал, что польский транзит для Украины очень важен, поскольку на него приходится значительный процент украинского экспорта аграрной продукции.

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В процентном отношении через Польшу уходило до 10% агроэкспорта, половина от этого оставалась внутри страны, а остальные шли дальше.