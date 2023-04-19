Ryanair планирует вернуться в Украину через две недели после окончания войны

Ирландский лоукостер Ryanair собирается возобновить полеты в Украине примерно через две недели после окончания войны. Об этом заявил гендиректор авиакомпании Майкл О'Лири на конференции Bloomberg New Economy Gateway Europe.

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Перевозчик нанял около 60 украинских пилотов и около 80 членов экипажа, которые в основном расположены на базах Ryanair в Польше, ожидая возобновления полетов.

По его словам, авиакомпания планирует создать 30 маршрутов и иметь несколько баз в стране в течение года по возвращении.

«Мы сможем полететь туда примерно через две недели. Мы активно ищем способы и изучаем возможности для возвращения в Украину», — сказал он.

О'Лири отметил, что восстановление Украины предоставит огромную возможность для европейского бизнеса, и авиация будет играть ключевую роль из-за того, что «россияне, вероятно, взорвут дороги и мосты, когда будут отходить», поэтому перемещение людей с помощью самолетов может быть ключевым.

По его словам, до полномасштабного вторжения России в Украину и последующего закрытия воздушного пространства страны Ryanair была второй по величине авиакомпанией на рынке, и О'Лири предположил, что она может стать № 1, когда жизнь вернется в нормальное русло.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что Ryanair нанимает значительное количество украинских пилотов и бортпроводников, чтобы быть готовым вернуться в Украину после окончания войны с Россией.