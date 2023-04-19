Ryanair планирует вернуться в Украину через две недели после окончания войны

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 апреля 2023, 16:46 Читати українською

Ryanair планирует вернуться в Украину через две недели после окончания войны

Ирландский лоукостер Ryanair собирается возобновить полеты в Украине примерно через две недели после окончания войны. Об этом заявил гендиректор авиакомпании Майкл О'Лири на конференции Bloomberg New Economy Gateway Europe.

Ирландский лоукостер Ryanair собирается возобновить полеты в Украине примерно через две недели после окончания войны.
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Перевозчик нанял около 60 украинских пилотов и около 80 членов экипажа, которые в основном расположены на базах Ryanair в Польше, ожидая возобновления полетов.

По его словам, авиакомпания планирует создать 30 маршрутов и иметь несколько баз в стране в течение года по возвращении.

«Мы сможем полететь туда примерно через две недели. Мы активно ищем способы и изучаем возможности для возвращения в Украину», — сказал он.

О'Лири отметил, что восстановление Украины предоставит огромную возможность для европейского бизнеса, и авиация будет играть ключевую роль из-за того, что «россияне, вероятно, взорвут дороги и мосты, когда будут отходить», поэтому перемещение людей с помощью самолетов может быть ключевым.

По его словам, до полномасштабного вторжения России в Украину и последующего закрытия воздушного пространства страны Ryanair была второй по величине авиакомпанией на рынке, и О'Лири предположил, что она может стать № 1, когда жизнь вернется в нормальное русло.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что Ryanair нанимает значительное количество украинских пилотов и бортпроводников, чтобы быть готовым вернуться в Украину после окончания войны с Россией.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
neverice
neverice
19 апреля 2023, 16:48
#
Чудово. Чекаємо цього моменту, як ніхто.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает patterson и 18 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами