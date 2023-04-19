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19 апреля 2023, 14:38 Читати українською

Трамп выпустил второй тираж своей NFT-коллекции

Бывший президент США Дональд Трамп выпустил вторую коллекцию невзаимозаменяемых токенов (NFT) — Trump Digital Trading Cards. Об этом сообщает Forklog.

Бывший президент США Дональд Трамп выпустил вторую коллекцию невзаимозаменяемых токенов (NFT) — Trump Digital Trading Cards.
Фото: facebook.com/DonaldTrump

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«Я рад сообщить вам, что благодаря большому успеху моих ранее запущенных цифровых карточек мы делаем это снова», — написал Трамп в своей социальной сети Truth.

Новая серия NFT

Новая серия включает 47 000 NFT с изображениями политика в различных образах. При этом 1000 из них удерживают разработчики. Токены созданы на блокчейне Polygon.

Стоимость

Цена коллекционных карточек Трампа составляет $99. При этом он сообщил, что все новые NFT были распроданы всего за 10 минут.

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Первая коллекция

Первую NFT-коллекцию Трамп выпустил в декабре 2022 года. Это событие вызвало недовольство не только в криптосообществе, но и в кругах сторонников политика.

Несмотря на критику, объем торгов коллекционными карточками взлетел на 440% накануне предъявления Трампу обвинений в суде. NFT-коллекция принесла $4,5 млн и свыше $100 000 в качестве роялти от вторичных продаж. Наиболее дорогой лот продан по цене 23,99 ETH ($42 990 на момент сделки).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я Саня
Я Саня
19 апреля 2023, 14:43
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Пуцька розкуповує)))?
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