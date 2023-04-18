Nike выпустит кроссовки AirForce в виде NFT

Компания Nike представила новую коллекцию невзаимозаменяемых токенов (NFT) в виде цифровых кроссовок — Our Force 1. Об этом компания сообщила в своем блоге.

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Nike выпустит NFT на своей Web3-платформе Swoosh, которую анонсировала в ноябре 2022 года. Перед запуском коллекционных токенов компания также проведет аирдроп (бесплатную раздачу).

«Чтобы отблагодарить и отпраздновать наше первое поколение участников Swoosh, мы случайным образом раздадим сообществу 106 453 плаката Our Force 1. Это означает, что у вас будет шанс примерно 1 к 3 на получение дропа», — говорится в сообщении.

Данные постеры гарантируют доступ к будущей коллекции Our Force 1, а также дают право на участие в распродажах и других ивентах компании.

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Начало продаж

Первая волна продаж цифровых кроссовок начнется 8 мая в 19:00 по киевскому времени и продлится до 10 мая. Цена — $19,82.

Каждая коробка «виртуальных шоубоксов» открывает различные цифровые версии знаменитых кроссовок Nike Air Force 1, которые впервые были выпущены еще в 1982 году.