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19 апреля 2023, 12:15 Читати українською

Индия и Китай в апреле покупали российскую нефть дороже предельной цены — Reuters

Индия и Китай приобрели подавляющее большинство российской нефти в апреле по ценам выше лимита в $60 за баррель, который установил Запад. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные трейдеров и собственные расчеты.

Индия и Китай приобрели подавляющее большинство российской нефти в апреле по ценам выше лимита в $60 за баррель, который установил Запад.
Фото: pixabay.com

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«Это означает, что Кремль получает большие доходы, несмотря на попытки Запада ограничить финансирование военных операций России в Украине», — говорится в сообщении.

По данным источника Reuters в G7, западный ценовой лимит пока останется неизменным, несмотря на давление со стороны некоторых стран ЕС, таких как Польша, которые требуют снизить лимит, чтобы усилить давление на Россию.

Последние данные Refinitiv Eikon показывают, что российские нефтяные грузы Urals, загруженные в первой половине апреля, в основном направляются в порты Индии и Китая.

Согласно подсчетам Reuters, на Индию в апреле приходится более 70% морских поставок этого сорта нефти, а Китай — около 20%.

Читайте также: Страны G7 и Австралия решили сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне $60

Между тем снижение фрахтовых ставок и меньшие скидки на Urals по отношению к мировым бенчмаркам подтолкнули дневную цену сорта в начале апреля назад выше верхнего предела после периода торговли ниже.

Индия и Китай не согласились соблюдать лимит цен, но Запад надеялся, что угроза санкций может сдержать трейдеров от помощи этим странам покупать нефть выше лимита.

По словам трейдеров, средняя скидка на нефть Urals составила $13 за баррель на базисе DES (поставка с судна) в индийских портах и $9 за ICE Brent в портах Китая, тогда как стоимость доставки составила $10,5 за баррель и $14 за баррель соответственно для грузов из балтийских портов в Индию и Китай.

Это означает, что цена Urals на основе FOB в балтийских портах, предусматривающая дополнительные расходы на транспортировку около $2 за баррель, в апреле немного превышала $60 за баррель, показывают расчеты Reuters.

Также отмечается, что затраты на транспортировку значительно снизились за последние недели благодаря лучшим погодным условиям и большему количеству танкеров.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Abramon
Abramon
19 апреля 2023, 12:27
#
Одним словом, країни БРІКС суттєво підтримують експорт «одєчалої».
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