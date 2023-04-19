В Минцифры утвердили критерии определения ИТ-компаний критически важными

В Минцифры утвердили критерии, по которым будут определять, относится ли ИТ-компания к перечню важных и может ли забронировать от мобилизации своих работников. Об этом сообщает DOU со ссылкой на « Дебет-Кредит ».

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Какие компании будут считать критически важными

Компания, которая обеспечивает функционирование и развитие инфраструктуры широкополосного доступа в интернет и электронные коммуникации:

является уполномоченным представителем иностранного поставщика радиооборудования и/или технических средств электронных коммуникаций и/или программных продуктов, необходимых для планирования, поддержки, обслуживания, настройки, строительства сетей, что поставляется для нужд поставщиков электронных коммуникационных услуг и/или сетей и/или операторов электронных коммуникаций;

осуществляет техническое обслуживание, ремонт, строительство электронных коммуникационных сетей, обеспечивающих предоставление электронных коммуникационных услуг в двух или более областях;

обеспечивает функционирование центра обработки данных и/или инфраструктуры обмена трафиком для потребностей оператора электронных коммуникаций, осуществляющего эксплуатацию и управление электронными коммуникационными сетями и/или связанными средствами в двух или более областях;

является производителем радиооборудования и/или технических средств электронных коммуникаций, основным видом деятельности которого является один из следующих КВЭД: 26.11 Производство электронных компонентов; 26.30 Производство оборудования связи; 27.31 Производство волоконно-оптических кабелей; 27.32 Производство других видов электронных и электрических проводов и кабелей.

Компания обеспечивает предоставление электронных доверительных услуг:

предприятие является квалифицированным поставщиком электронных доверительных услуг, и которым сформированы квалифицированные сертификаты электронных подписей в количестве, составляющем не менее 1 тысячи за предыдущий отчетный год.

Компания осуществляет деятельность в сфере ИТ-индустрии, предприятие осуществляет один или несколько видов деятельности, определенных частью четвертой статьи 5 Закона «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине», а также:

размер средней заработной платы застрахованных лиц — не меньше, чем эквивалент 1200 евро по официальному курсу гривны к евро,

среднеучетное количество застрахованных лиц — не менее девяти человек.

Компания обеспечивает функционирование публичных электронных реестров и/или баз данных, национальных электронных информационных ресурсов, информационных (автоматизированных) систем, информационно-коммуникационных систем, а именно предоставляет:

облачные услуги и/или услуги хранения и обработки данных средствами центра обработки данных для держателей, администраторов, технических администраторов публичных электронных реестров и/или владельцев, администраторов, технических администраторов баз данных, национальных электронных информационных ресурсов;

услуги по разработке, созданию, модернизации, развитию, внедрению и сопровождению, администрированию публичных электронных реестров, баз данных, национальных электронных информационных ресурсов, информационных систем, информационно-коммуникационных систем и т. д.

Компания обеспечивает развитие ИТ-индустрии:

предприятие оказывает безвозвратную финансовую помощь субъектам хозяйствования частного сектора экономики, которые осуществляют инновационную деятельность, реализуют инновационные проекты, осуществляют деятельность по созданию технологий, деятельность, которая относится к креативным индустриям, научной деятельности, научно-технической деятельности;

если размер предоставленной финансовой помощи составляет не менее 30 млн. грн. за предыдущий календарный год и/или в текущем году.

Компания обеспечивает информационное противодействие агрессору средствами информационных (автоматизированных), информационно-коммуникационных систем, а также в сети Интернет:

предприятие, основным видом деятельности которого является один из следующих КВЭД: 62.01 Компьютерное программирование; 62.02 Консультирование по вопросам информатизации; 62.03 Деятельность по управлению компьютерным оборудованием; 62.09 Другая деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем; 63.11 Обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность, и обеспечивает выполнение мер по информационному противодействию, что подтверждается информацией предприятия об осуществлении соответствующих мер.

Чтобы подтвердить свое соответствие одному или более критериям, предприятие должно предоставить информацию (справки) с подписью руководителя, гарантирующего достоверность предоставленных сведений.

Ранее правительство утвердило общие критерии для компаний и организаций, по которым будут определять критически важные.