В РФ «дочка» итальянской Intesa Sanpaolo приостановила открытие счетов в валюте

Банк «Интеза» прекратил открывать валютные счета физическим лицам в России на неопределенный срок с 18 апреля, сообщили Forbes в колл-центре банка. Там пояснили, что такое решение принято из-за валютных ограничений. Какие именно ограничения имеются в виду, пресс-служба банка не ответила.

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Как пишет издание, что после того, как в начале апреля Райффайзенбанк повысил минимальную сумму валютных переводов за границу до $20 000 или €20 000, клиенты начали открывать счета в «Интезе», и последние недели специалисты банка «не могли справиться с количеством заявок». Еще есть два банка, которые открывают долларовые счета новым клиентам и делают SWIFT-переводы: Кредит Европа Банк и Экспобанк.

В колл-центре Экспобанка Forbes сказали, что такая услуга возможна, однако предупредили о рисках прохождения переводов из-за санкций. Минимальный SWIFT-перевод в банке можно совершить от $15 000 с комиссией 3%. В колл-центре Кредит Европа Банка также подтвердили, что они могут открыть счет в долларах частным клиентам и переводить их за границу. Минимальная сумма перевода составляет $10 000, а комиссия — 3%.

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Ранее в апреле «Интеза» объявила об увеличении комиссий на переводы в долларах до 3%. Минимальный лимит на такой перевод установлен в $200, а максимальный — в $500. Банк также ввел комиссию на остаток на счете выше $50 000 — она составит 0,3% в месяц. Причем учитываться остатки будут по всем долларовым счетам, за исключением кредитных счетов. Изменения вступят в силу с 1 мая.

Напомним

С 3 апреля о резком ужесточении условий переводов в валюте для частных клиентов сообщил Райффайзенбанк.

На закрытии торгов в Милане 18 апреля акции Intesa Sanpaolo выросли на 1,5% и стоили €2,48.