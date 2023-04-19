«Маски-шоу стоп». В Раде зарегистрировали законопроект, запрещающий изымать технику

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 9211 с изменениями в Уголовно-процессуальный кодекс Украины, запрещающий изымать технику во время обысков в компаниях.

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Что позволит законопроект

Это позволит снизить давление и чрезмерное вмешательство правоохранительных органов в деятельность украинского бизнеса, а также будет стимулировать развитие цифровой экономики.

«Для нас важно, чтобы IT-индустрия стабильно работала и держала экономический фронт. В то же время, любые изменения должны учитывать, что нарушения возможны, и государство должно иметь рычаги влияния на нарушителей. В этом законопроекте все это сбалансировано», — считает замглавы Минцифры Александр Борняков.

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Среди главных изменений:

запрещение изъятия техники без соответствующего определения суда;

при изъятии техники владельцу предоставляется право копирования информации;

адвокаты и владельцы имущества могут снимать обыск по видео;

в суде следователь должен обосновать, доказательством преступления есть техника или электронное устройство;

через 60 суток со дня ареста имущества третьего лица прокурор должен доказать необходимость его продления;

прокурор должен отменить арест имущества одновременно с вынесением определения следователя о закрытии уголовного производства.

Напомним

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал разработку закона после того, как 15 февраля в офисе компании MacPaw и в доме ее владельца и CEO Александра Косована прошли обыски из-за земельных участков, которые компания приобрела в 2016—2021 годах.