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19 апреля 2023, 10:01 Читати українською

«Маски-шоу стоп». В Раде зарегистрировали законопроект, запрещающий изымать технику

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 9211 с изменениями в Уголовно-процессуальный кодекс Украины, запрещающий изымать технику во время обысков в компаниях.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 9211 с изменениями в Уголовно-процессуальный кодекс Украины, запрещающий изымать технику во время обысков в компаниях.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто позволит законопроектЭто позволит снизить давление и чрезмерное вмешательство правоохранительных органов в деятельность украинского бизнеса, а также будет стимулировать развитие цифровой экономики.
Фото: lb.ua

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что позволит законопроект

Это позволит снизить давление и чрезмерное вмешательство правоохранительных органов в деятельность украинского бизнеса, а также будет стимулировать развитие цифровой экономики.

«Для нас важно, чтобы IT-индустрия стабильно работала и держала экономический фронт. В то же время, любые изменения должны учитывать, что нарушения возможны, и государство должно иметь рычаги влияния на нарушителей. В этом законопроекте все это сбалансировано», — считает замглавы Минцифры Александр Борняков.

Читайте: Федоров анонсировал закон о «Масках Шоу Стоп» после обысков в IT-компании MacPaw

Среди главных изменений:

  • запрещение изъятия техники без соответствующего определения суда;
  • при изъятии техники владельцу предоставляется право копирования информации;
  • адвокаты и владельцы имущества могут снимать обыск по видео;
  • в суде следователь должен обосновать, доказательством преступления есть техника или электронное устройство;
  • через 60 суток со дня ареста имущества третьего лица прокурор должен доказать необходимость его продления;
  • прокурор должен отменить арест имущества одновременно с вынесением определения следователя о закрытии уголовного производства.

Напомним

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал разработку закона после того, как 15 февраля в офисе компании MacPaw и в доме ее владельца и CEO Александра Косована прошли обыски из-за земельных участков, которые компания приобрела в 2016—2021 годах.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
zig4free
zig4free
19 апреля 2023, 10:14
#
Так MacPaw — это же конторка которая занимается рейдерской застройкой территорий (не предназначенных для застройки)!

А теперь продавливают закон который будет мешат следсвтенным действиям… интересно как согласуется данный закон с членством в ЕС?
+
+15
matroskin
matroskin
19 апреля 2023, 12:08
#
Шо Вы несете, какое отношение имеет Макбук, PlayStation или мобильный телефон к «рейдерской застройке территорий»? Ну пусть «пакуют» строителей и прораба на месте, возможно даже экскаватор или кран на штрафплощатку.
+
0
newoleksa
newoleksa
19 апреля 2023, 11:23
#
Спочатку зайшли винесли все, що сподобалось. Потім привели понятих і дозволили зняти на відео порожню квартиру/офіс і т.п.
+
0
KValera
KValera
19 апреля 2023, 12:20
#
Уже было минимум 2 закона, которые запрещали изъятие техники.
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