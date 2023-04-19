В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 9211 с изменениями в Уголовно-процессуальный кодекс Украины, запрещающий изымать технику во время обысков в компаниях.
«Маски-шоу стоп». В Раде зарегистрировали законопроект, запрещающий изымать технику
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Что позволит законопроект
Это позволит снизить давление и чрезмерное вмешательство правоохранительных органов в деятельность украинского бизнеса, а также будет стимулировать развитие цифровой экономики.
«Для нас важно, чтобы IT-индустрия стабильно работала и держала экономический фронт. В то же время, любые изменения должны учитывать, что нарушения возможны, и государство должно иметь рычаги влияния на нарушителей. В этом законопроекте все это сбалансировано», — считает замглавы Минцифры Александр Борняков.
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Среди главных изменений:
- запрещение изъятия техники без соответствующего определения суда;
- при изъятии техники владельцу предоставляется право копирования информации;
- адвокаты и владельцы имущества могут снимать обыск по видео;
- в суде следователь должен обосновать, доказательством преступления есть техника или электронное устройство;
- через 60 суток со дня ареста имущества третьего лица прокурор должен доказать необходимость его продления;
- прокурор должен отменить арест имущества одновременно с вынесением определения следователя о закрытии уголовного производства.
Напомним
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал разработку закона после того, как 15 февраля в офисе компании MacPaw и в доме ее владельца и CEO Александра Косована прошли обыски из-за земельных участков, которые компания приобрела в 2016—2021 годах.
Комментарии - 4
А теперь продавливают закон который будет мешат следсвтенным действиям… интересно как согласуется данный закон с членством в ЕС?