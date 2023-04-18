В США начинается «кредитный кризис» — Morgan Stanley

С начала поднятия ставок Федеральной резервной системой год назад отток средств по депозитам составил около $1 трлн, и этот процесс ускорился через месяц после банкротства банка SVB. Об этом свидетельствуют данные Morgan Stanley, сообщает глава Налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев .

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Morgan Stanley отметили, что за последние две недели зафиксировано наиболее резкое сокращение кредитования за всю историю наблюдений.

Малый бизнес в зоне риска

В зоне особого риска малый бизнес: доступность кредитов оценена как минимальная за последние 20 лет.

Банки начали более тщательно и придирчиво изучать заявки потенциальных заемщиков — как бизнеса, так и домашних хозяйств.

По заключению специалистов Morgan Stanley, более жесткие условия кредитования могут увеличить риск рецессии для американской экономики.

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В исследовании другого инвестиционного банка RBC Capital Markets отмечают любопытную особенность: американский рынок акций в 2023 году игнорирует риски рецессии.

Такое явление наблюдается впервые почти за 80 лет, когда в 1945 году рецессия продолжалась с февраля по октябрь на фоне массового сокращения государственных расходов и занятости в конце и после окончания Второй мировой войны, в результате чего ВВП тогда сократился на 10,9%, однако индекс S&P500 вырос более чем на 10%.