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18 апреля 2023, 18:55 Читати українською

В США начинается «кредитный кризис» — Morgan Stanley

С начала поднятия ставок Федеральной резервной системой год назад отток средств по депозитам составил около $1 трлн, и этот процесс ускорился через месяц после банкротства банка SVB. Об этом свидетельствуют данные Morgan Stanley, сообщает глава Налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

С начала поднятия ставок Федеральной резервной системой год назад отток средств по депозитам составил около $1 трлн, и этот процесс ускорился через месяц после банкротства банка SVB.
Фото: pixabay.com

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Morgan Stanley отметили, что за последние две недели зафиксировано наиболее резкое сокращение кредитования за всю историю наблюдений.

Малый бизнес в зоне риска

В зоне особого риска малый бизнес: доступность кредитов оценена как минимальная за последние 20 лет.

Банки начали более тщательно и придирчиво изучать заявки потенциальных заемщиков — как бизнеса, так и домашних хозяйств.

По заключению специалистов Morgan Stanley, более жесткие условия кредитования могут увеличить риск рецессии для американской экономики.

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В исследовании другого инвестиционного банка RBC Capital Markets отмечают любопытную особенность: американский рынок акций в 2023 году игнорирует риски рецессии.

Такое явление наблюдается впервые почти за 80 лет, когда в 1945 году рецессия продолжалась с февраля по октябрь на фоне массового сокращения государственных расходов и занятости в конце и после окончания Второй мировой войны, в результате чего ВВП тогда сократился на 10,9%, однако индекс S&P500 вырос более чем на 10%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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