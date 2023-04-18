Эксперт заявил о «наступлении весны» для биткоина

Основатель приложения Ballet и бывший глава криптобиржи BTC China Бобби Ли отметил признаки восстановления биткоина после криптозимы 2022 года. Об этом он заявил в интервью Bloomberg TV, сообщает Forklog.

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«Так идет издавна. У криптовалюты есть эти четырехлетние циклы… и сейчас мы практически восстановились. Это выглядит вдохновляюще», — заявил Бобби Ли.

По его мнению, на фоне банковского кризиса цифровые валюты продемонстрировали качества активов-убежищ.

«Люди начали понимать, что их деньги в банке не обязательно находятся на месте. Учреждения кредитуют этими средствами другие предприятия и фирмы», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что, криптовалюты вроде биткоина предоставляют возможность самостоятельного хранения и полного контроля над активами.

Он также прокомментировал нормативно-правовую базу для финансовых рынков в США, назвав ее «самым зрелым и устоявшимся режимом регулирования».

По оценке Ли, надзорные ведомства вроде SEC после десятилетия призывов к ужесточению политики касательно криптоиндустрии сменили ее на более благоприятную.

Напомним

На прошлой неделе «Минфин» писал, что стоимость биткоина подскочила выше $30 000 впервые с июня 2022 года.