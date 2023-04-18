Владелец сети KFC и Pizza Hut окончательно продал бизнес в РФ

Американская компания Yum! Brands, владеющая брендами KFC и Pizza Hut окончательно вышла из рынка России. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Yum! Brands завершила свой выход с российского рынка, продав свой бизнес KFC в России местному оператору Smart Service Ltd», — говорится в сообщении.

Отмечается, что продажа Smart Service, о которой была объявлена в октябре 2022 года, получила все необходимые одобрения от правительств США и России. Компания получила в собственность все российские рестораны KFC, операционную систему, права на франшизу, а также товарный знак бренда «Ростик'с».

В рамках сделки российская компания согласилась оставить всех сотрудников KFC, а также начать процесс переименования. Вместо KFC все рестораны будут называться «Ростик'с».

Ранее на территории РФ работало более 1,1 тыс. заведений KFC и около полусотни ресторанов Pizza Hut.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что компаниям, уходящим из России, хотят ограничить вывод валюты.