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18 апреля 2023, 13:04 Читати українською

В НБУ назвали причины улучшения ситуации на валютном рынке

Ситуация на валютном рынке Украины в последнее время улучшилась. Это касается как наличного, так и безналичного сегмента. Об этом замглавы НБУ Юрий Гелетий рассказал в интервью «24 каналу».

Ситуация на валютном рынке Украины в последнее время улучшилась.
Фото: bank.gov.ua

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«Предложение иностранной валюты на наличном сегменте растет в значительной степени благодаря аграриям, а в безналичном ее формируют аграрный комплекс и горно-металлургический», — сказал он.

Наличный рынок

Как отметил Гелетий, ситуация в наличном сегменте валютного рынка действительно улучшилась. Спред между наличным и официальным курсом ощутимо снизился. В июне прошлого года он был на пиковых значениях и составил более 28%. Сейчас разница между наличным и официальным курсом находится в диапазоне 1−4%.

По его словам, произошло возвращение на рынок традиционного сезонного фактора — предложение валюты в наличном сегменте валютного рынка увеличилось благодаря продаже валюты со стороны аграрного сектора.

«И собственно сезонность — один из признаков постепенного возвращения к нормальности. Поэтому, действительно, рынок сейчас более сбалансирован, и требует меньших объемов интервенций со стороны НБУ», — добавил он.

Гелетий считает, что нормализация произошла, прежде всего, благодаря приспособлению экономики к условиям войны, ритмическому поступлению международной помощи от партнеров и продлению «зернового соглашения».

«Безусловно, существенно повлияли и меры по урегулированию игорного бизнеса. Это способствовало предотвращению непродуктивного оттока капитала из Украины. Плюс начали улучшаться курсовые ожидания, в том числе благодаря отказу от эмиссионного финансирования дефицита бюджета», — сказал он.

Также положительно влияло и калибровка валютных ограничений и использование новых депозитных продуктов с безналичной покупкой валюты и с валютным хеджингом. «Определенное влияние оказали и наши вербальные интервенции о планах вернуться к смягчению ограничений, в том числе генерирующих проблему множественности курсов», — добавил замглавы НБУ.

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Безналичный рынок

По словам Гелетия, также наблюдается улучшение ситуации на безналичном рынке. Чистый спрос на безналичные операции клиентов и объемы покупки банками иностранной валюты в позицию уменьшились.

«Если мы сравниваем март — апрель с январем — февралем, то речь идет о снижении на 79% и 40% соответственно», — сказал он.

В среднем объем операций между банками без НБУ вырос до $50 млн в день в апреле по сравнению с $23 млн в день в январе.

«На 1 апреля мы достигли наибольшего объема резервов за 11 лет — это $31,9 млрд. Безусловно, это усиливает способность НБУ балансировать рынок за счет интервенций», — отметил Гелетий.

Источник: Минфин
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