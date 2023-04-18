Курс валют на 18 апреля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

Во вторник, 18 апреля, курс доллара на наличном рынке не изменился в покупке и продаже. Евро подешевело на 10 копеек в покупке и продаже.

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В обменниках доллар потерял 1 копейку в покупке и 5 копеек в продаже. Курс евро подешевел на 10 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−38,00 грн. Евро покупают за 40,75 грн., а продают за 41,50 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,75−37,90, евро — 41,10−41,35 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,05−40,44 грн/евро.

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