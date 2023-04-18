Новым начальником Управления по проблемным активам Нацбанка по результатам поиска и собеседований кандидатов с правлением НБУ с 18 апреля 2023 года назначен Павел Поляруш. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Кадровые изменения в НБУ: Управление по работе с «проблемкой» возглавил Павел Поляруш
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Полномочия
К сфере его основных полномочий будет принадлежать, в частности:
- организация работы с проблемными активами Национального банка;
- возврат и взыскания задолженности по кредитам, предоставленным банкам для поддержания ликвидности, в отношении которых Национальным банком принято решение об отнесении к категории неплатежеспособных, а также по кредитам, по которым Национальный банк получил права требования в счет погашения долга по кредитам для поддержания ликвидности;
- организация и сопровождение проведения торгов по продаже объектов собственности Национального банка (собственного имущества, заложенного имущества, приобретенного в собственность);
- сопровождение отдельных вопросов банков, процедура ликвидации которых начата Национальным банком до 22 сентября 2012 года, и их ликвидаторов, а также работа с юридическими лицами, в управление которым переданы непроданные активы банков.
Управление по работе с проблемными активами относится к вертикали подчинения «Финансово-административный и операционный блок», руководство которой осуществляет заместитель Председателя Национального банка Ярослав Матузка.
Что известно о Поляруше
Павел Поляруш почти 15 лет работает в украинском банковском секторе, в частности, в сферах отношений с корпоративными клиентами, управления рисками, работе с проблемными кредитами (NPL).
В 2019 — 2021 годах он уже возглавлял Управление по работе с проблемными активами Национального банка.
В 2021—2023 годах работал в Министерстве обороны Украины и Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Также семь лет работал в Правэкс Банке, в частности, директором по кредитному контролю, директором по банковскому бизнесу по работе с крупными непроизводительными кредитами. Кроме того, имеет опыт работы в Универсал Банке, ПроКредит Банке, Бриллиант Банке.
Поляруш окончил Киевскую государственную академию водного транспорта и получил степень магистра по менеджменту организаций.
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