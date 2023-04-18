Кадровые изменения в НБУ: Управление по работе с «проблемкой» возглавил Павел Поляруш

Павел Поляруш почти 15 лет работает в украинском банковском секторе, в частности, в сферах отношений с корпоративными клиентами, управления рисками, работе с проблемными кредитами (NPL).

В 2019 — 2021 годах он уже возглавлял Управление по работе с проблемными активами Национального банка.

В 2021—2023 годах работал в Министерстве обороны Украины и Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Также семь лет работал в Правэкс Банке, в частности, директором по кредитному контролю, директором по банковскому бизнесу по работе с крупными непроизводительными кредитами. Кроме того, имеет опыт работы в Универсал Банке, ПроКредит Банке, Бриллиант Банке.

Поляруш окончил Киевскую государственную академию водного транспорта и получил степень магистра по менеджменту организаций.