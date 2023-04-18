БЭБ получило нового и.о. директора

Первый заместитель директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) Эдуард Федоров приступил к исполнению обязанностей директора Бюро. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

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Замена Мельника

Он заменил в должности Вадима Мельника, уволенного распоряжением Кабмина от 11 апреля по собственному желанию.

Что известно о Федорове

С 2007 по 2022 год занимал оперативные и руководящие должности в Службе безопасности Украины.

С 2021 по 2022 год был заместителем начальника отдела Киевской таможни. После этого на короткое время вернулся на службу в СБУ (начальник управления СБУ в Сумской области).

С 2023 года назначен первым заместителем директора БЭБ.

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