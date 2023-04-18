Western Union отменил до сентября комиссию за перевод денег из Польши в Украину

Украинцы с апреля до середины сентября 2023 года смогут получить в Приватбанке переводы из Польши через международную платежную систему Western Union бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

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Комиссия за перевод

Комиссия не будет взиматься, если такие переводы отправляются через веб и мобильные приложения банков Bank Pekao,PKO Bank Polski и Santander Bank.

«Также компанией снижены тарифы и курс обмена на отправку переводов Western Union через отделения всех банков Польши», — говорится в сообщении.

Услуга запущена с апреля и останется бесплатной до 14 сентября 2023 года.

«Получить перевод Western Union в Приватбанке можно в долларах США, гривне и евро в несколько кликов через Приват24 (мобильное приложение и вебсайт), терминалах самообслуживания, банкоматах, через сервисный центр банка по телефону 3700 или чат онлайн, а также в отделениях банка», — добавили в финучреждении.