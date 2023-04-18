«Весенняя подзарядка» подходит к концу: успейте разместить депозит и получить денежные призы

До конца акции «Весенняя подзарядка депозитов» осталось менее двух недель. Уже в начале мая «Минфин» и три банка-участника акции разыграют призы.

Денежный призовой фонд составляет 165 тыс. грн. Каждый человек, открывший депозит в банках Глобус, Кредит Днепр, sportbank, имеет шанс выиграть от 1 тыс. грн до 15 тыс. грн.

Можно открыть депозит во всех трех банках и утроить свои шансы на выигрыш.

Кроме того, можно выиграть билеты на нашу конференцию по инвестициям «Жить на проценты» и любой курс обучения от Академии «Минфин».

Успейте принять участие в нашей весенней акции, зарядить свой депозит на полную и принять участие в розыгрыше призов!

Все детали об акции можно узнать на странице «Бонус к депозиту».