«На довгому заряді з Very Card» — Таскомбанк совместно с Mastercard анонсировали старт акции

Рассчитывайтесь картой Very Card от Таскомбанк и принимайте участие в розыгрыше мощных ноутбуков.

Таскомбанк совместно с Mastercard начал акцию «На довгому заряді з Very Card» с возможностью выиграть один из трех мощных игровых ноутбуков или универсальные подарочные сертификаты номиналом 5 000 грн.

Чтобы стать участником акции нужно в течение одного из этапов акции осуществить три или больше операций картой Very Card на сумму от 200 гривен каждая при оплате товаров и услуг в торгово-сервисных сетях или интернете.

В розыгрыше смогут принять участие все держатели активных физических и виртуальных карт Very Card от Таскомбанка, а также клиенты, которые оформят и активируют карту в период проведения акции.

Акция продлится до 30 июня 2023 года включительно и будет разделена на три этапа:

с 1 по 30 апреля 2023 года включительно

с 1 по 31 мая 2023 года включительно

с 1 по 30 июня 2023 года включительно

Победителей каждого этапа будет определено при помощи сервиса random.org методом случайной выборки. Все дополнительные транзакции увеличивают шансы участника на выигрыш. А значит, чем больше оплат картой Very Card — тем больше шансов выиграть ценные подарки!