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18 апреля 2023, 12:40 Читати українською

«На довгому заряді з Very Card» — Таскомбанк совместно с Mastercard анонсировали старт акции

Рассчитывайтесь картой Very Card от Таскомбанк и принимайте участие в розыгрыше мощных ноутбуков.

Рассчитывайтесь картой Very Card от Таскомбанки принимайте участие в розыгрыше мощных ноутбуков.

Таскомбанк совместно с Mastercard начал акцию «На довгому заряді з Very Card» с возможностью выиграть один из трех мощных игровых ноутбуков или универсальные подарочные сертификаты номиналом 5 000 грн.

Чтобы стать участником акции нужно в течение одного из этапов акции осуществить три или больше операций картой Very Card на сумму от 200 гривен каждая при оплате товаров и услуг в торгово-сервисных сетях или интернете.

В розыгрыше смогут принять участие все держатели активных физических и виртуальных карт Very Card от Таскомбанка, а также клиенты, которые оформят и активируют карту в период проведения акции.

Акция продлится до 30 июня 2023 года включительно и будет разделена на три этапа:

  • с 1 по 30 апреля 2023 года включительно
  • с 1 по 31 мая 2023 года включительно
  • с 1 по 30 июня 2023 года включительно

Победителей каждого этапа будет определено при помощи сервиса random.org методом случайной выборки. Все дополнительные транзакции увеличивают шансы участника на выигрыш. А значит, чем больше оплат картой Very Card — тем больше шансов выиграть ценные подарки!

Лицензия НБУ № 84 от 25.10.2011. Регистрация НБУ № 45 от 21.10.1991.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
bonv
bonv
18 апреля 2023, 13:01
#
На правах реклами.
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0
zig4free
zig4free
18 апреля 2023, 13:02
#
Программа лояльности у карты афигенная! И так ею пользуюсь как основной, как только дали кредитный лимит.

: Ноутбук мне не помешает, а так программа лояльности рулит.
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