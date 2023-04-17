Страны G7 и Австралия решили сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне $60

Страны «Большой семерки» и Австралия приняли решение сохранить верхний предел цен на российскую нефть, перевозимую по морю, в $60, сообщил Reuters информированный источник.

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Что известно

Представители коалиции пришли к выводу, что потолок цен работает и позволяет ограничить доходы России и поддержать стабильности энергетического рынка, отметил он.

Чиновник сообщил, что в недавнем отчете Международного энергетического управления (МЭА) был вывод о том, что режим санкций G7 был эффективным, «не ограничивая мировые поставки нефти и нефтепродуктов и одновременно ограничивая способность России получать экспортные доходы».

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По данным МЭА, доходы России от экспорта нефти в марте выросли на $1 млрд по сравнению с февралем, но полученная сумма $12,7 млрд все еще на 43% ниже, чем годом ранее.

Собеседник агентства напомнил, что российская нефть сейчас продается с дисконтом почти в $30 по отношению к Brent, при этом экспорт российской нефти стабильно превышает 3 млн баррелей в сутки.

Нефть марки Brent днем 17 апреля дешевела на 0,59%. Цена июньских фьючерсов составляла $85,80 за баррель.