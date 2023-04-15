Доходы России от «черного золота» упали на 43% за год

Экспорт нефти

Как отмечается, ежедневный экспорт российской нефти в среднем составил 8,1 млн баррелей в день в прошлом месяце, что является самым высоким показателем с апреля 2020 года. В МЭА подчеркнули, что скидки, которые делает Россия, привлекают трейдеров, готовых рисковать.

В то же время доходы от экспорта несколько возобновились после февральских минимумов, достигнув $12,7 млрд. «Но они все равно на 43% ниже, чем в прошлом году», — говорится в сообщении.

Дальше — хуже

Однако в ближайшие месяцы ситуация может усложниться, пишет агентство, поскольку сокращение добычи со стороны Организации стран-экспортеров нефти и союзников, включая Россию, приводит к росту цен на нефть.

По данным МЭА, в прошлом месяце российская сырая нефть и нефтепродукты в среднем продавались значительно дешевле ценовых границ. Средневзвешенная экспортная цена на российскую нефть составила $50,67 за баррель по сравнению с потолком $60, подсчитало МЭА на основе данных Argus Media Group и Kpler. По данным агентства, это также почти на $2 за баррель ниже средней цены за февраль.

Оценки МЭА относятся к так называемой цене FOB, не включающей стоимость доставки и страхования.

По данным МЭА, нефть марки Urals на условиях FOB в Балтике и Черном море торгуется в среднем по $44,46 и $44 за баррель соответственно. По оценкам агентства, российская премиальная смесь ESPO, предназначенная для экспорта в Азиатско-Тихоокеанский регион, торгуется на уровне около $67,50 за баррель.

В МЭА отметили, что добыча сырой нефти в России в прошлом месяце составила 9,58 млн баррелей в день, что всего на 290 000 баррелей в день ниже уровня февраля. Агентство заявило, что страна не достигла цели сокращения, поскольку «похоже, что она направляет свои баррели в новые точки сбыта, несмотря на санкции ЕС».