Доходы России от «черного золота» упали на 43% за год

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 апреля 2023, 13:22 Читати українською

Доходы России от «черного золота» упали на 43% за год

Западные санкции против России продемонстрировали свое влияние — хотя экспорт нефти в марте был самым высоким со времен пандемии, доход РФ снизился на 43%, то есть вдвое по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные Международного энергетического агентства (МЭА), пишет Bloomberg .

Западные санкции против России продемонстрировали свое влияние — хотя экспорт нефти в марте был самым высоким со времен пандемии, доход РФ снизился на 43%, то есть вдвое по сравнению с прошлым годом.
Фото: depositphotos
►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Экспорт нефти

Как отмечается, ежедневный экспорт российской нефти в среднем составил 8,1 млн баррелей в день в прошлом месяце, что является самым высоким показателем с апреля 2020 года. В МЭА подчеркнули, что скидки, которые делает Россия, привлекают трейдеров, готовых рисковать.

В то же время доходы от экспорта несколько возобновились после февральских минимумов, достигнув $12,7 млрд. «Но они все равно на 43% ниже, чем в прошлом году», — говорится в сообщении.

Дальше — хуже

Однако в ближайшие месяцы ситуация может усложниться, пишет агентство, поскольку сокращение добычи со стороны Организации стран-экспортеров нефти и союзников, включая Россию, приводит к росту цен на нефть.

По данным МЭА, в прошлом месяце российская сырая нефть и нефтепродукты в среднем продавались значительно дешевле ценовых границ. Средневзвешенная экспортная цена на российскую нефть составила $50,67 за баррель по сравнению с потолком $60, подсчитало МЭА на основе данных Argus Media Group и Kpler. По данным агентства, это также почти на $2 за баррель ниже средней цены за февраль.

Оценки МЭА относятся к так называемой цене FOB, не включающей стоимость доставки и страхования.

По данным МЭА, нефть марки Urals на условиях FOB в Балтике и Черном море торгуется в среднем по $44,46 и $44 за баррель соответственно. По оценкам агентства, российская премиальная смесь ESPO, предназначенная для экспорта в Азиатско-Тихоокеанский регион, торгуется на уровне около $67,50 за баррель.

В МЭА отметили, что добыча сырой нефти в России в прошлом месяце составила 9,58 млн баррелей в день, что всего на 290 000 баррелей в день ниже уровня февраля. Агентство заявило, что страна не достигла цели сокращения, поскольку «похоже, что она направляет свои баррели в новые точки сбыта, несмотря на санкции ЕС».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами