НБУ не планирует возврат к плавающему курсу гривны в ближайшее время — Пышный

НБУ своевременно выполнит структурный маяк программы сотрудничества с МВФ, разработав до конца июня 2023 стратегию валютной либерализации и постепенного отказа от административных ограничений, однако реальный переход к ней пока не является вопросом ближайшей перспективы. Об этом глава НБУ Андрей Пышный заявил в интервью агентству Интерфакс-Украина.

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Ситуация на рынке

«Сегодня рынок балансируется исключительно за счет присутствия Нацбанка, проблема беспрецедентных остатков на текущих счетах остается актуальной. Мы над этим работаем, видим сдвиги, но о результатах говорить рано. Соответственно, переход к большей гибкости в этом аспекте не вопрос ближайшей перспективы», — сказал глава НБУ.

Пышный отметил, что в работе над стратегией либерализации Нацбанк сознательно не говорит, когда пройдет пересмотр политики в этой сфере.

«Не дата определяет отказ от административных ограничений, все зависит от формирования необходимых предпосылок. И в этом вопросе мы открыто общаемся, какие именно предпосылки дают возможность говорить о введении плавающего курса и возвращении к свободному движению капитала», — пояснил глава НБУ.

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Он уточнил, что эти предпосылки предусматривают связывание возникшего сейчас профицита ликвидности, который распределен неравномерно и преимущественно находится на счетах к вопросу.

«При переходе к постепенному уменьшению административных ограничений, а также перед введением элементов гибкого курса мы должны понимать, что этот навес ликвидности не поднимет курсовую стабильность», — добавил Пышный.