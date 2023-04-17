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17 апреля 2023, 14:38 Читати українською

Бизнес ожидает доллар по 42 грн/$ и рост иностранных инвестиций — опрос

Руководители украинских предприятий ожидают среднего значения обменного курса через 12 месяцев на уровне 42,18 грн/доллар. Девальвационные настроения бизнеса улучшились. Об этом говорится в отчете «Деловые ожидания предприятий Украины» от Национального банка за I квартал 2023 года.

Руководители украинских предприятий ожидают среднего значения обменного курса через 12 месяцев на уровне 42,18 грн/доллар.
Фото: depositphotos.com

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Ожидание бизнеса

При этом в четвертом квартале 2022 года бизнес ожидал курс 42,59 грн/доллар, в третьем — 41,93 грн/доллар, во втором квартале 36,06 грн/доллар, в первом квартале — 29,35 грн/доллар.

Доля респондентов, ожидающих следующие 12 месяцев, обменный курс национальной валюты не превысит 42,00 грн/доллар, составляет 48,3%.

Как проводился опрос

Очередной опрос НБУ был проведен с 30 января — 28 февраля 2023 года. В опросе приняло участие 644 предприятия из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Донецкой, Луганской и Херсонской областей).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+79
bonv
bonv
17 апреля 2023, 14:45
#
Зростання іноземних інвестицій? З якого дива?:)
+
+10
Alex2006
Alex2006
17 апреля 2023, 14:51
#
Хай очікує Як завжди очікування дуже завищені і ніколи не вгадували, на відміну від мене :) Але про інвестиції праві, це збігається з моїм прогнозом https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/194577/
+
+125
AleksandrBank
AleksandrBank
17 апреля 2023, 14:58
#
Очикування бізнесу завжди хибні, бо не вони управляють курсом!
+
0
chc788
chc788
17 апреля 2023, 17:16
#
Стаття «У кого більше хотелка»
+
0
youknow
youknow
17 апреля 2023, 17:59
#
Очикувати, значит підготуватись
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