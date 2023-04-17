Руководители украинских предприятий ожидают среднего значения обменного курса через 12 месяцев на уровне 42,18 грн/доллар. Девальвационные настроения бизнеса улучшились. Об этом говорится в отчете «Деловые ожидания предприятий Украины» от Национального банка за I квартал 2023 года.
Бизнес ожидает доллар по 42 грн/$ и рост иностранных инвестиций — опрос
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Ожидание бизнеса
При этом в четвертом квартале 2022 года бизнес ожидал курс 42,59 грн/доллар, в третьем — 41,93 грн/доллар, во втором квартале 36,06 грн/доллар, в первом квартале — 29,35 грн/доллар.
Доля респондентов, ожидающих следующие 12 месяцев, обменный курс национальной валюты не превысит 42,00 грн/доллар, составляет 48,3%.
Как проводился опрос
Очередной опрос НБУ был проведен с 30 января — 28 февраля 2023 года. В опросе приняло участие 644 предприятия из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Донецкой, Луганской и Херсонской областей).
Источник: Минфин
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