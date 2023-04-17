Бизнес ожидает доллар по 42 грн/$ и рост иностранных инвестиций — опрос

Ожидание бизнеса

При этом в четвертом квартале 2022 года бизнес ожидал курс 42,59 грн/доллар, в третьем — 41,93 грн/доллар, во втором квартале 36,06 грн/доллар, в первом квартале — 29,35 грн/доллар.

Доля респондентов, ожидающих следующие 12 месяцев, обменный курс национальной валюты не превысит 42,00 грн/доллар, составляет 48,3%.

Как проводился опрос

Очередной опрос НБУ был проведен с 30 января — 28 февраля 2023 года. В опросе приняло участие 644 предприятия из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Донецкой, Луганской и Херсонской областей).