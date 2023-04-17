Банки выдали за время военного положения льготных кредитов более чем на 99 миллиардов

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сколько выдано кредитов

Всего с момента старта программы субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 59 542 кредита на общую сумму 188,9 млрд. грн., из которых 39 169 — от банков государственного сектора экономики на общую сумму 80 млрд. грн.

За период действия военного положения в Украине в рамках госпрограммы заключено 24 720 кредитных договоров на общую сумму 99,27 млрд. грн.

Из них 1,36 млрд грн — на инвестиционные цели; 7,38 млрд грн — как антикризисные кредиты; 4,35 млрд грн — в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 27,14 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей и еще 56,8 млрд грн — на антивоенные цели.

Напомним

Программу реализует Фонд развития предпринимательства (ФРП). Единственным участником ФРП является правительство в лице Министерства финансов, координирующее все аспекты деятельности Фонда.

На сегодняшний день по Государственной программе «Доступные кредиты 5−7−9%» ФРП заключил соглашения о сотрудничестве с 45 банками.