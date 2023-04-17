Словакия начала покупать электроэнергию из Украины

Украина 17 апреля начала экспортировать электроэнергию в Словакию. Она стала третьей страной Европы, которая начала покупать украинскую энергию, после возобновления ее экспорта, сообщила пресс-служба Укрэнерго.

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«С сегодняшнего дня начался экспорт электроэнергии в Словакию (200 МВт ежечасно), продолжается экспорт в Польшу (75 МВт ежечасно) и Молдову (99−134 МВт в разные часы)», — рассказала компания.

Экспорт электроэнергии после полугодичного перерыва стал возможен благодаря достаточному резерву мощности.

В частности, в круглосуточном режиме работают гидроэлектростанции Укргидроэнерго. Поскольку уровень воды в Днепре значительно выше, чем в предыдущие годы, они проводят контролируемые сбросы воды, что позволяет снизить уровень Киевского и Каневского водохранилищ.

Сложная ситуация с энергоснабжением остается только вдоль линии фронта, но Укрэнерго все равно просит по возможности не использовать мощную технику в пиковые часы утром и вечером.