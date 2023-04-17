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17 апреля 2023, 13:20 Читати українською

Уходящим из России компаниям хотят ограничить вывод валюты

Центробанк и Минфин готовятся ввести ежемесячный лимит на покупку валюты на внутреннем рынке для уходящих из России иностранных компаний. Об этом пишет moscowtimes со ссылкой на директора департамента финансовой политики Минфина Ивана Чебескова.

Центробанк и Минфин готовятся ввести ежемесячный лимит на покупку валюты на внутреннем рынке для уходящих из России иностранных компаний.
Фото: depositphotos.com

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По его словам, ведомства разрабатывают специальный механизм, который будет «плавающим», без привязки «к конкретной сумме».

«В целом в рамках подходов подкомиссии (она выдает разрешение на выход нерезидентов из российских активов) мы всегда учитываем рыночную конъюнктуру на валютном рынке при принятии решений по сделкам, в том числе по сделкам с долями и акциями», — сказал Чебесков.

Необходимость ограничений появилась из-за низкой ликвидности иностранной валюты на российском рынке, в результате чего крупные ее покупки приводят к резкому изменению курса рубля.

За ослаблением рубля стоит то, что иностранные компании продолжают продавать российские активы и выводить средства из страны, говорит главный экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин.

Неформально лимит на закупки валюты на внутреннем рынке уже действовал, но теперь его решили формализовать.

Источник: Минфин
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