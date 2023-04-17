Уходящим из России компаниям хотят ограничить вывод валюты

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По его словам, ведомства разрабатывают специальный механизм, который будет «плавающим», без привязки «к конкретной сумме».

«В целом в рамках подходов подкомиссии (она выдает разрешение на выход нерезидентов из российских активов) мы всегда учитываем рыночную конъюнктуру на валютном рынке при принятии решений по сделкам, в том числе по сделкам с долями и акциями», — сказал Чебесков.

Необходимость ограничений появилась из-за низкой ликвидности иностранной валюты на российском рынке, в результате чего крупные ее покупки приводят к резкому изменению курса рубля.

За ослаблением рубля стоит то, что иностранные компании продолжают продавать российские активы и выводить средства из страны, говорит главный экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин.

Неформально лимит на закупки валюты на внутреннем рынке уже действовал, но теперь его решили формализовать.