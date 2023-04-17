Курс валют на 17 апреля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В понедельник, 17 апреля, курс доллара на наличном рынке в покупке вырос на 5 копеек, а в продаже не изменился. Евро не изменился в покупке и прибавил 15 копеек в продаже.

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В обменниках доллар подорожал на 3 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже. Курс евро не изменился в покупке и прибавил 3 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−38,00 грн. Евро покупают за 40,80 грн, а продают за 41,65 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,83−38,08, евро — 41,30−41,58 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,33−40,72 грн/евро.

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