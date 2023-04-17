Фондовые индексы растут, а цены на золото падают: что нужно знать утром

Американские акции выросли по итогам недели

S&P 500 прибавил 1,3%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,3%, а индекс Dow Jones — 0,8%.

Основные фондовые индексы США сохраняли устойчивость в течение недели. Причина — недавно опубликованные макроэкономические данные, которые могут заставить ФРС завершить кампанию по повышению процентных ставок. Тем не менее спикеры ФРС в течение недели сохраняли осторожность и заявляли, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики может быть оправдано.

Кроме того, в США начался сезон отчетности, и инвесторы внимательно следят за показателями компаний. Некоторые крупные американские банки, среди которых JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo, отчитались в пятницу лучше ожиданий.

На этой неделе квартальные финансовые отчеты представят Tesla, Netflix, Johnson & Johnson, Bank of America, Goldman Sachs и AT&T .

Акции Азиатско-Тихоокеанского региона закончили неделю ростом

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос на 1,2%, японский Nikkei прибавил 3,5%, южнокорейский Kospi подорожал на 3,3%, сингапурский STI увеличился на 0,1%, а гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite выросли на 0,5% и 0,3% соответственно. В понедельник рынки Азии торгуются разнонаправленно.

Bloomberg: рынок акций США может продолжить рост, экономическое дно позади

Расчетный экономический индекс Bloomberg Intelligence (Economic Regime Index), сигнализирует о том, что экономический спад в США, начавшийся в июне 2022 года, достиг дна в декабре.

Индекс анализирует ежемесячные изменения ключевых экономических данных, которые могут привести к рецессии, включая загрузку производственных мощностей, заявки на пособие по безработице, объемы производства и экономические настроения.

Индекс по-прежнему сигнализирует о слабости американской экономики, но он остается выше минимумов конца 2022 года, поэтому перспективы для роста S&P 500 сохраняются, отмечают эксперты из Bloomberg.

Начиная с 1970 года, S&P 500 приносит доходность в среднем 8,9% в течение трех месяцев после того, как модель Bloomberg Intelligence достигла своего минимума, и 20% в течение 12 месяцев. Индекс американских акций с начала года вырос примерно на 7,8%.

Цена золота снижается на ожиданиях повышения процентных ставок в США

Спотовая цена золота находится вблизи $2000 за унцию, снизившись с недавних годовых максимумов примерно на 2,5%. Большинство инвесторов ждут как минимум еще одного повышения процентных ставок ФРС, несмотря на некоторое охлаждение американской экономики.

По данным CME FedWatch, 80,9% участников рынка ждут роста ставок на 0,25% в мае. Более высокие процентные ставки снижают привлекательность низкодоходных драгоценных металлов, в том числе золота.